Купола превратились в прически, а окна - в нарядную вышивку: попробуйте узнать исторические здания Иркутска в новом обличии

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Проверим смекалку иркутян! С помощью искусственного интеллекта КП-Иркутск превратила знаменитые исторические здания города в людей. Присмотритесь к деталям одежды, внешности и подсказкам под картинками - сможете угадать, кто есть кто? Ответы - в конце статьи. Проверьте себя, близких, коллег и друзей!

Раньше в этом здании на пересечении центральных улиц работали банкиры, а с 1930 года здесь стали принимать пациентов. Изюминка памятника федерального значения - угловые башни с куполами разных форм.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

В 1967 году он был назван в честь режиссёра, чья карьера началась на иркутской сцене. Рядом со зданием расположены сразу два памятника - знаменитому драматургу и двум именитым актёрам.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

В 1936 году его закрыли. В здании размещались склад, курсы киномехаников, завод сувениров. После многочисленных пожаров и нападок вандалов оно обрело первоначальный облик лишь к началу XXI века.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Всё начиналось с деревянной церкви в 1825 году, а спустя столетия это обитель органных концертов.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Князь Сергей Петрович, чью фамилию носит этот дом, в нём никогда не жил. По предположениям историков, его могли построить для одной из его дочерей.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Коллектив переехал в новое здание 5 января 1990 года, получив новый статус и поставив премьеру оперы «Кармен».

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

В годы Великой Отечественной войны 2 гектара земли служили огородом для столовой университета. Несмотря на трудности, сотрудники продолжали исследовательскую работу в ботанике.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Один из ярких памятников архитектуры советского периода. Без него невозможно представить главную площадь города.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Этот памятник восстановили к 350-летию Иркутска в 2011 году в кратчайшие сроки - за три месяца. Облик воссоздавали по старым фотографиям.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Четырёхэтажный особняк купца и торговца текстилем на улице Желябова. Сегодня здесь располагается Дворец детского и юношеского творчества.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Дом был задуман как помещение под магазины, но во время строительства планы изменились. Ранее здесь располагалась библиотека имени Молчанова-Сибирского. Работники поговаривали, что не раз видели призрака мужчины в цилиндре.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Визитная карточка Иркутска. На фасаде более 500 резных элементов, которые напоминают белое кружево.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Девятиэтажный жилой дом в микрорайоне Солнечный, построенный по проекту архитектора Владимира Павлова.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

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