365 человек одновременно читают газету «Комсомольская правда»: прямая онлайн-трансляция рекорда в День города Иркутска

365 человек одновременно начнут читать спецвыпуск «Мой любимый город» Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

В день 365-летия Иркутска газета «Комсомольская правда» ставит рекорд прямо на острове Юность. В воскресенье, 7 июня, ровно в 15:00 на танцплощадке «Ракушка» 365 человек одновременно начнут читать спецвыпуск «Мой любимый город».

Рекорд зафиксирует Общественная палата Иркутска. Прийти и войти в историю может каждый желающий - для этого нужно лишь желание, а для участников «Комсомолка» подготовила подарки.

Для тех, кто решит присоединиться к движению, газета подготовила два сюрприза. Победителей определят методом случайных чисел среди зарегистрировавшихся, а также с помощью лототрона - для этого нужно вырезать спецкупон из номеров газеты от 27, 28, 29 мая, а также 3 или 5 июня. Выпуск за 5 июня можно будет приобрести на месте.

Важное уточнение: участникам электронной регистрации присвоены номера, которые должны прийти на электронную почту. Подарки вручаются только при личной явке.

Сам спецвыпуск «365 причин любить Иркутск» включает поздравления от первых лиц, городские бренды, детские рисунки и тест на знание достопримечательностей. У вас еще есть шанс поставить рекорд!

11:08

Фото: Ирина ВАУЛИНА

Фото: Ирина ВАУЛИНА

Наш шатер уже готовится принимать гостей и ставить рекорд! Ждем всех желающих стать частью этого события.