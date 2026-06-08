Как пройдет День молодежи в Иркутске 27 июня 2026. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

День молодежи в Иркутске в 2026 году отмечается 27 июня, как и во всей стране. Это праздник для всех, кто чувствует себя молодым, активным и хочет провести субботу с пользой и драйвом. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в этот день.

Афиша на День молодёжи в Иркутске 27 июня 2026: куда сходить

Центрами притяжения в Иркутске станут площадь Конституции (перед зданием ЗАГСа) и региональный Дом молодежи. Именно здесь развернется основная программа. Концепция праздника в этом году в России звучит красиво - «Мечта. Гордость. Единство». Предусмотрено три тематических интерактивных пространства, каждое со своим смыслом и настроением.

- На площадке «Мечта» можно будет вдохновиться историями ровесников, которые уже делают большие и маленькие, но важные дела: создают проекты в культуре, науке, творчестве.

- «Гордость» - это место для встречи с теми, кому хочется аплодировать стоя. Среди героев - участники СВО, спасатели, врачи, учителя, волонтеры, спортсмены.

- «Единство» - пространство культуры, традиций и ценностей. Тем более что 2026-й — Год единства народов России.

А главной станцией возле Дома молодежи станет «Молодость», где выступят артисты (кто именно, станет известно позже), а также состоятся разные активности.

В самом Доме молодежи пройдет торжественная церемония: наградят лидеров, активистов, общественников, а еще тех, кто работает с молодежью в городах и районах Иркутской области. Кроме того, гостям покажут реальные возможности, где можно раскрыть свой потенциал - от грантов до стажировок.

Ну и, конечно, без музыки никуда! На главной сцене - большая концертная программа с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. А финал получится необычным: на сцену выйдет молодой коллектив «ХИТ-ХОР». Вместе с залом они споют хиты разных поколений на современный лад.

Попасть на праздник можно по предварительной регистрации.

- Приглашаем всех от 14 до 35 лет в Дом молодежи и на площадь Конституции. Творчество, наука, добровольчество, карьера, медиа, спорт, урбанистика - каждый найдет что-то свое, - прокомментировала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Полная программа празднования Дня молодежи в Иркутске в 2026 году станет известна позже.

Погода на День молодежи в Иркутске 27 июня 2026

Пока на вопрос, какой будет погода на День молодежи в Иркутске 27 июня 2026, отвечать слишком рано. Но, по предварительному прогнозу на июнь, который КП-Иркутск публиковала ранее, в последних числах месяца наконец-то наступит настоящее жаркое лето - днем на улице будет до +25…+30 градусов.