«Глобальное утепление»: красивая картинка — не равно уютный дом

Социальный проект «Глобальное утепление» инициирован холдингом Эн+. Фото предоставлено пресс- службой Эн+

Вышел пятый эпизод программы «Глобальное утепление», которая является частью одноименного социального проекта, инициированного холдингом Эн+. В рамках проекта профессиональные строительные бригады бесплатно утепляют дома с низкой энергоэффективностью, расположенные в Иркутском округе, и заодно делятся ценным опытом, показывая, как правильно это делать.

Цель — продемонстрировать, что любой дом может стать комфортным и теплым при условии грамотного технического подхода, и, конечно, помочь людям.

Кроме того, в этом выпуске эксперты оценили качество домов, представленных на популярных сервисах по продаже недвижимости, и отметили типичные ошибки, которые совершают покупатели при выборе загородного дома.

Семья Кирилла и Дарьи из Карлука. Фото Любовь Арбатская.

Семья Кирилла и Дарьи из Карлука

Первым объектом для проведения работ стал дом семьи Лейбкович, расположенный в населенном пункте Карлук. Владельцы дома — Дарья Лейбкович и Кирилл Захожих, воспитывают троих детей. Именно поэтому они и решили перебраться за город. Однако, выбрав внешне красивый и большой двухэтажный дом, супруги поняли — с теплоизоляцией у него настоящая беда.

При осмотре дома эксперт «Глобального утепления», руководитель строительной компании «Сибирский дом» Леонид Иванов, отметил: «Дом хоть и красивый, но требует к себе серьезного внимания, в противном случае он просто непригоден для наших температур».

Внутри дома — типичная картина для многих домов, выставленных на продажу в Иркутском районе. Система отопления представлена только теплыми полами.

— Теплый пол — это, конечно, хорошо, но он не может быть основным источником отопления, — подчеркнул Леонид Иванов.

Итак, на старте проекта дом семьи Лейбкович площадью 130 квадратных метров потребляет 7 272 кВт·ч в месяц только на обогрев. Для сравнения: энергоэффективному дому с электроотоплением, как правило, достаточно примерно 1800–2500 кВт·ч в зависимости от погоды. Стоимость дома в 2023 году составляла 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Елена Свиридова с семьей 5 лет назад переехала в Хомутово из Плишкино. Фото Любовь Арбатская

Семья Свиридовых (Хомутово)

Свиридовы переехали в новый дом пять лет назад по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. И поскольку новоселье справляли зимой, сразу стало ясно: в комнатах настолько холодно, что в самые морозы приходится носить верхнюю одежду. А в первые годы дом еще и «плакал», то есть брус отдавал лишнюю влагу. Процесс этот нормальный, только вот по-хорошему заселяться нужно было бы уже после его завершения.

— Чтобы просушить брус, нужен год. Это практически нереально для застройщика — выдерживать дом так долго, особенно по государственным программам, — говорит Иван Конев, создатель загородного проекта «Светлый Яр».

Дом Свиридовых площадью 95 квадратных метров потребляет в среднем 4 425 кВт·ч, что вдвое больше нормы. Приобретался он за 1,5 миллиона рублей.

Представитель компании «Технониколь» Артур Халиулов прокомментировал общее состояние объектов: «Дома построены с наименьшими затратами на строительство. Не утеплены абсолютно, можно сказать, ничем».

Процесс утепления домов. Фото предоставлено пресс- службой Эн+

Две недели на всё

После оценки экспертов рабочие принялись за утепление домов. Срок — две недели, поэтому иногда трудились даже ночью. Зато результаты заметны в первую же зиму.

Между тем, как уверяют энергетики, если бы все дома с электрообогревом в регионе были энергоэффективными, жители могли бы экономить ежегодно в совокупности почти 7 миллиардов рублей! Однако пока местные застройщики возводят сотни домов, непригодных для эксплуатации зимой, и успешно их продают.

Эксперты проекта. Фото предоставлено пресс- службой Эн+

Советы экспертов

Эксперты проекта, Кирилл Поляковский и Леонид Иванов, дали несколько ценных советов тем, кто собрался покупать дом. Например, обязательно проверить, чем утеплен чердак (опилки уже давно вчерашний день), обратить внимание на фундамент: из-за пучнистых грунтов его может “повести” и это скажется на всей конструкции. Стоит заранее досконально выяснить, каким образом строение снабжается электроэнергией и не верить обещаниям типа “сейчас запитан от соседа, но позже все будет” - опыт показывает, что свободной мощности можно ждать годами. Наконец, важно реалистично оценивать стоимость будущего жилья. Чем дешевле строение, тем выше риск, что в него придется вложить еще много сил и средств, чтобы жить с комфортом. По мнению специалистов, минимальная стоимость строительства “коробки” составляет около 50 тысяч рублей за квадратный метр.

Компенсация за недостатки

Стоит отметить, что проблема холодных домов в пригороде Иркутска все чаще разрешается в суде. Иркутский областной суд оставил в силе решение о взыскании с продавца дома крупной компенсации за строительные недостатки. Суд признал, что покупатель не обязан обладать специальными строительными знаниями и не может самостоятельно выявить скрытые дефекты без проведения экспертизы.

Еще несколько громких споров сейчас рассматриваются в отношении домов в Хомутово. По результатам строительных экспертиз в них выявлены проблемы с фундаментами, утеплением, окнами, дверьми и инженерными системами. Владельцы требуют через суд компенсации затрат на устранение недостатков, а суммы исков исчисляются миллионами рублей.

Ксения Солдатова, юрист. Фото: личный архив

Как отмечает юрист Ксения Солдатова, даже серьезные строительные недостатки не всегда можно увидеть при покупке дома, поскольку самые проблемные места обычно скрыты от глаз покупателя.

— В суде важны не эмоции, а доказательства. Поэтому первое, что нужно сделать при обнаружении недостатков, — зафиксировать их на фото и видео, обратиться к специалисту и провести экспертизу. Именно она помогает установить причину проблемы и защитить права собственника, — говорит Ксения Солдатова.

Юрист также подчеркивает: покупатели нередко ошибочно считают, что спустя несколько лет после покупки уже ничего нельзя сделать. На практике это не всегда так: если дефекты были скрытыми и обнаружились позже, собственник по-прежнему может отстаивать свои права. Главное — своевременно собрать доказательства и получить профессиональное заключение специалистов.

Важно

Основные зоны теплопотерь в доме:

Чердак (крыша) — 38%.

Cтены — 32%.

Цоколь (фундамент и подпол) — 30%.

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