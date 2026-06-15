Зурхай на неделю с 15 по 21 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зурхай - это традиционные буддийские предсказания, с помощью которых можно выбрать удачные дни для разных дел: от походов к врачу до крупных покупок и переездов. Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама составил прогноз на неделю с 15 по 21 июня 2026 года.

15 июня, понедельник

Хорошо заниматься хозяйством, огородом, торговлей, наукой, судебными делами, вступать в новую должность. Стрижка - к неприятной встрече. Путешествия, переезды, продажа машины, сделки, большие собрания лучше отложить. Всех целей достигнут люди, родившиеся в годы Овцы и Собаки.

16 июня, вторник

Удачны поездки, переезды, завершение старых дел, инвестиции, сделки. Стрижка может укоротить жизнь. Не стоит начинать новое, закладывать фундамент, играть свадьбу, охотиться, ходить в гости. Успех гарантирован Мышам, Змеям, Коням и Свиньям. У Обезьян и Куриц день не задастся.

17 июня, среда — лучший день недели

Отлично подходит для путешествий, переездов, свадеб, сделок, знакомств, начала лечения, зачатия. Хорошо давать в долг и инвестировать - к прибыли. Стрижка - к богатству. Не стоит рыть колодец, охотиться, воевать, проводить детские праздники и дни рождения. Всё получится у Мышей, Коров, Собаки и Свиньи. А вот Змеям будет непросто.

18 июня, четверг

Подходит для хозяйства, торговли, науки, свадеб, сделок, вступления в должность. Стрижка прибавит сил. Неблагоприятны охота, военные и судебные дела, покупка изделий из пуха. Многое успеют Тигры, Зайцы, Обезьяны и Курицы. А Коровам, Драконам и Собакам спешить не стоит.

19 июня, пятница - неблагоприятный день

Хорошо для путешествий, переездов, военных и судебных дел. Стрижка - к достатку. Не стоит ничего начинать, возвращать долги, играть свадьбу, хоронить, лечиться, встречаться с родственниками. Нельзя есть рыбу, икру, морепродукты и свинину. Неплохо проведут день Змеи, Овцы, Обезьяны и Курицы. А Тиграм и Зайцам не позавидуешь.

20 июня, суббота

Удачны хозяйство, торговля, наука, свадьбы, судебные дела, сделки, вклады, вступление в должность. Стрижка улучшит внешний вид. Не стоит путешествовать, переезжать, покупать шерсть и мех, охотиться, начинать строительство. Легче всего будет Коровам, Тиграм и Зайцам. А Мышам и Свиньям не позавидуешь.

21 июня, воскресенье

Хорош для хозяйства, благотворительности, судебных и военных дел, сделок, инвестиций, дрессировки животных. Стрижка - к ссоре. Не нужно ничего начинать, покупать обновки, закладывать фундамент, играть свадьбу. День благоволит Драконам.

Вот о чём предупреждает зурхай на неделю с 15 по 21 июня 2026.