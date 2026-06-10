Орхидеи, мороженое и стихи

Трогательный сюрприз — игрушечные цыплята для сотрудников фронт-офиса Ангарского отделения «Иркутскэнергосбыта». Фото: предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыт»

В эпоху, когда всё можно решить онлайн в два клика, личный контакт порой кажется отголоском прошлого. Но бывает, что «умный» дом требует «человеческого» тепла. И не всегда даже самый дружелюбный интерфейс приложения сможет всё объяснить столь же мягко, как живой человек, или подбодрить улыбкой, когда ситуация кажется запутанной. Корреспонденты «КП» заглянули в офисы «Иркутскэнергосбыта» в разных городах региона и собрали самые интересные истории, чтобы показать, как электричество, тепло и люди связаны куда сильнее, чем кажется.

Фото: предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыт»

Сладкая жизнь: почему ангарчане считают операторов семьей

Посетители из Ангарска — люди щедрые, хлебосольные. Для местных жителей прийти в офис — это не просто решить свой вопрос, но и выразить благодарность за комфорт в доме.

— Весной и летом нас могут угостить сезонными фруктами и мороженым, а осенью делятся вареньем и соленьями со своих огородов, — смеются сотрудницы. — И конечно, кабачками. Для нас это знак того, что клиенты нам доверяют, как родным.

Впрочем, потчуют девушек не только «хлебом», но и зрелищами. Как-то раз утро началось с авторского стихотворения, а в другой раз ангарчане подпевали бабушке, исполнявшей романсы.

— Совсем недавно один из посетителей преподнёс нам очень трогательный сюрприз — игрушечных цыплят на Пасху, — рассказала инженер фронт-офиса Ангарского отделения «Иркутскэнергосбыта» Марина Зубкова. — Некоторые наши клиенты по возвращении из отпусков привозят магнитики, которые мы обязательно оставляем в офисе на память.

Фото: предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыт»

Флористический бум

Если вы думаете, что учреждения ЖКХ — царство серого бетона и увядающих кактусов, то вы просто не были во фронт-офисе Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта» в столице Приангарья. Здесь гордятся коллекцией орхидей и необычной геранью. Их коллеги с левого берега дружно ухаживают за ростками лимонного дерева.

— Ждём урожай через пару лет, — шутят сотрудники. — Считается, что лимоны с дерева, которое вырастил благодарный клиент, самые сладкие! Это такой маленький символ нашего общего дела.

Комфорт — в деталях

Искренняя забота идёт в обе стороны. Клиенты «Иркутскэнергосбыта» в Шелехове тоже умеют благодарить. Пришедшие с визитом люди обратили внимание не на формулы расчётов, а на… удобную парковку.

Прежний офис располагался рядом со зданием поликлиники, где найти место для машины было задачей со звёздочкой. Новый офис в Шелехове дал людям возможность приехать, спокойно решить свои вопросы и уехать без нервов. «Наконец-то можно доехать без стресса!» — отметили в книге отзывов.

Фото: предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыт»

Что на самом деле пишут в «Книге отзывов»?

Но главный «подарок», который получают сотрудники компании, — это не сладости или игрушки. Это слова благодарности за то, что кто-то выслушал, кто-то не прошёл мимо проблемы, кто-то объяснил сложное простым языком. Мы полистали книги отзывов из разных отделений «Иркутскэнергосбыта» и прочитали строки, от которых становится теплее.

п. Чуна: «Прошу вас выразить благодарность Кривко Людмиле Николаевне. За её отзывчивость, за хорошее отношение к людям. Пусть будут все такие сотрудники».

г. Киренск: «Я был очень удивлён вниманием и добропорядочностью Татьяны Владимировны. Желаю ей здоровья и всего хорошего. Большое ей спасибо, сняла все интересующие вопросы. Побольше таких порядочных людей — и жизнь станет лучше!»

п. Хомутово: «Обратилась к Машуковой Юлии, всё ясно объяснила, приятная в общении, грамотный специалист. Изменения приятные, как в банке: взяла талон и быстро решила вопросы. Удачи вам».

д. Тихонова Падь: «Замечательный консультант Полина, всё рассказала, объяснила, приняла меры по решению проблемы. Спасибо ей большое».

г. Железногорск-Илимский: «Прошу поощрить оператора Солодкову Наталью Анатольевну за чуткое и внимательное отношение ко мне. Наталья Анатольевна является специалистом высокого уровня в своей профессиональной деятельности. Благодарю Наталью Анатольевну за доходчивое объяснение специфических расходов. Хочу отметить чуткое и внимательное отношение к своим клиентам Натальи Анатольевны».

г. Шелехов: «Хотелось бы выразить своё мнение и благодарность по вопросу переезда офиса. Очень удобное месторасположение, комфортная зона обслуживания, уютный ремонт зоны ожидания. Также — отдельная благодарность персоналу: всё доступно расскажут, направят, вежливые. Также хочу отметить парковочные места, так как на прежнем месте расположения мест нет (поликлиника). Режим работы удобный, на телефон отвечают».

Кстати

Технологии — это, конечно, круто. Личный кабинет на сайте, контакт-центр, приложения — всё это работает круглосуточно. Но ни один цифровой сервис не попросишь объяснить ещё раз, и желательно «на пальцах». Поэтому с уверенностью можно сказать, что все эти истории и записи из книг — подтверждение тому, что сегодня в сфере ЖКХ работают отзывчивые и понимающие люди. Сотрудники «Иркутскэнергосбыта» всегда рады помочь. Не забудьте делиться своими приятными впечатлениями в книге отзывов или в соцсетях. Ставим сердечко любимому оператору!