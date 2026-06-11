Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Сезон тазиков открыт! В Иркутске стартовала ежегодная проверка теплосетей. Гидравлические испытания - обязательное мероприятие перед новым отопительным сезоном, во время которого трубы проверяют на прочность. График отключения горячей воды в Иркутске летом 2026 корректировали из-за того, что отопление продлевали до 18 мая.
Отключения пройдут в пять этапов и затронут все округа города. Общий период испытаний - с 24 мая по 6 августа. Точные даты по каждому дому появляются за несколько дней до отключения (конкретные адреса и сроки отключений в июне читайте здесь), но общий график известен.
В этих округах отключения пройдут с 14 по 25 июня. В Свердловском округе без воды останутся микрорайоны Юбилейный, Ершовский, Радужный, Приморский, 1-й и 6-й посёлки ГЭС, посёлок Энергетиков и часть микрорайона Зеленый берег (относится к рабочему посёлку Маркова). В Октябрьском округе отключение коснётся Нижней Лисихи, частей Солнечного, Крылатого и Байкальского.
Отключения здесь пройдут с 21 июня по 3 июля. Горячей воды в Ново-Ленино и на Батарейной не будет 13 дней.
Горячая вода в домах пропадет с 5 по 16 июля. Отключение затронет часть Свердловского и Правобережный округ.
В Октябрьском округе отключения начнутся с 26 июля и завершатся 6 августа.