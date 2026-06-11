Отключение горячей воды в Иркутске летом 2026: стали известны округа и даты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сезон тазиков открыт! В Иркутске стартовала ежегодная проверка теплосетей. Гидравлические испытания - обязательное мероприятие перед новым отопительным сезоном, во время которого трубы проверяют на прочность. График отключения горячей воды в Иркутске летом 2026 корректировали из-за того, что отопление продлевали до 18 мая.

Отключение горячей воды в Иркутске летом 2026: график

Отключения пройдут в пять этапов и затронут все округа города. Общий период испытаний - с 24 мая по 6 августа. Точные даты по каждому дому появляются за несколько дней до отключения (конкретные адреса и сроки отключений в июне читайте здесь), но общий график известен.

Когда отключат горячую воду в Свердловском и Октябрьском округах

Отключение горячей воды в Иркутске летом 2026: стали известны округа и даты. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

В этих округах отключения пройдут с 14 по 25 июня. В Свердловском округе без воды останутся микрорайоны Юбилейный, Ершовский, Радужный, Приморский, 1-й и 6-й посёлки ГЭС, посёлок Энергетиков и часть микрорайона Зеленый берег (относится к рабочему посёлку Маркова). В Октябрьском округе отключение коснётся Нижней Лисихи, частей Солнечного, Крылатого и Байкальского.

Отключение горячей воды в Иркутске летом 2026: стали известны округа и даты. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

Отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска летом 2026 года

Отключения здесь пройдут с 21 июня по 3 июля. Горячей воды в Ново-Ленино и на Батарейной не будет 13 дней.

Отключение горячей воды в Иркутске летом 2026: стали известны округа и даты. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

Когда отключат горячую воду в Свердловском и Правобережном округах Иркутска

Горячая вода в домах пропадет с 5 по 16 июля. Отключение затронет часть Свердловского и Правобережный округ.

Отключение горячей воды в Иркутске летом 2026: стали известны округа и даты. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

График отключения горячей воды в Октябрьском округе Иркутска летом 2026

В Октябрьском округе отключения начнутся с 26 июля и завершатся 6 августа.