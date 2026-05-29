Отключение горячей воды в Иркутске в июне 2026 – действие необходимое для проверки состояния труб. В первый летний месяц без комфортных условий останутся жители сразу трех районов города – Свердловского, Октябрьского и Ленинского. Срок прекращения подачи ГВС составит 11-12 суток. Об этом сообщает Оператор Теплосетей Иркутска.

Когда энергетики готовятся к проведению гидравлических испытаний, они первым делом предупреждают управляющие компании, так что об отключении горячей воды в Иркутске в июне 2026 накануне жителям домов напомнят также объявления на информационных досках у подъездов.

Специалисты проводят испытания труб на прочность по четко составленному графику и даже при выявлении дефектов и необходимости проведения ремонта, обычно укладываются в срок. Продление отключения ГВС происходит крайне редко. Эта работа необходима для минимизации возможных аварий и отключений горячей воды во время отопительного сезона.

Отключение горячей воды в Свердловском районе Иркутска в 2026 году (в одной из его частей, так как по ряду адресов подача ГВС была прекращена еще с 24 мая по 4 июня, там уже провели гидравлические испытания) приходится на период с 14 июня по 25 июня.

Оно затронет жителей микрорайонов Юбилейный, Ершовский, Радужный, Приморский, 1-ый и 6-ой поселки ГЭС, поселок Энергетиков, часть микрорайона Зеленый берег (он относится к рабочему поселку Маркова) (см. карту).

Точный список адресов появится за неделю до отключения.

Подача ГВС в части Октябрьского района прекратится в те же даты, что и в Свердловском округе. Оба эти отключения относятся ко второму этапу отключения горячей воды. Запоминайте, кипятильники, бойлеры и тазики пригодятся в период с 14 июня по 25 мая. Кому? Жителям Нижней Лисихи, частям Солнечного и Крылатого, Байкальского (см. карту).

Кстати, если в указанный срок вода не появилась в кране, то следует обратиться в управляющую компанию, так как, по словам энергетиков, с большой долей вероятности она уже направлена к вашему дому специалистами тепловых сетей, теперь нужно слесарю УК передвинуть необходимые задвижки. Стоит отметить, что подключение многоквартирного дома проводится вручную и часто уходит на это немало времени.

Отключение горячей воду в Ленинском районе Иркутска в июне 2026 – это третий этап гидравлических испытаний. Он анонсирован с 21 июня по 3 июля, то есть 13 дней. Часы отключения и возобновления подачи ГВС пока неизвестны. Не повезет в этот раз иркутянам в Ново-Ленино и на Батарейной (см. карту).

Стоит отметить, что когда горячее водоснабжение возвращается, тепловым сетям необходимо время чтобы обеспечить циркуляцию горячей воды нужной температуры в 60-70 градусов. На это понадобится от 2 до 12 часов.

