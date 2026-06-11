«Взрывной опыт» Сухого Лога – для России

Фото: "Полюс"

В Красноярске завершилась третья конференция «Люди. Золото. Технологии» – одно из ключевых отраслевых событий для специалистов золотодобывающей промышленности России. Профессиональное сообщество обсуждало планирование и проектирование горных работ с помощью цифровых моделей, повышение эффективности геологического моделирования, современные буровзрывные технологии, а также внедрение отечественных интегрированных платформ автоматизации.

Свои доклады в Красноярске представили и специалисты «Полюс Сухого Лога», которые ведут в Бодайбинском районе Иркутской области опытно-промышленную разработку одного из крупнейших месторождений золота в мире.

Владислав Иванов, начальник отдела буровзрывных работ «Полюс Сухого Лога», представил участникам конференции проект применения автоматизации как инструмента контроля за производством буровзрывных работ.

Владислав Иванов, начальник отдела буровзрывных работ «Полюс Сухого Лога». Фото: "Полюс"

– Главной темой моего доклада стала оптимизация процесса буровзрывных работ, повышение культуры производства с учетом автоматизированной системы управления смесительно-зарядными машинами. Над этим мы с коллегами работаем уже не первый год и добились достаточно серьезного прогресса. Например, с помощью автоматизации процессов мы можем с максимальной точностью вести учет взрывчатых материалов и взрывчатого вещества, корректировать уровень заряда в каждой скважине, оптимизировать работу сразу нескольких смесительно-зарядных машин на одном блоке, - пояснил Владислав Иванов.

Доклад Владислава вызвал интерес специалистов. Спикеру задали много неординарных вопросов, что превратило выступление в профессиональную дискуссию с коллегами с разных площадок и предприятий. Не менее любопытным для участников конференции стало выступление Николая Федосова. Он в рамках опытно-промышленной разработки месторождения Сухой Лог отвечает за планирование буровзрывных работ.

– Задача проектировщиков – сделать буровзрывные работы оптимальными для всех, – рассказал ведущий инженер группы по проектированию буровзрывных работ «Полюс Сухого Лога» Николай Федосов. – Проще говоря, спроектировать взрыв таким образом, чтобы получить максимальное качество взорванной горной массы, затратив при этом минимальное количество взрывчатого материала. Для достижения результата мы тщательно учитываем геологические и геотехнические особенности нашего месторождения. В связке с автоматизированной системой управления это дает свои плоды. Так, за последнее время мы смогли снизить удельный расход взрывчатого вещества, обеспечивая при этом необходимую фрагментацию взорванной горной массы.

Оба представителя иркутской золотодобычи почерпнули очень многое для себя на конференции. Всего в ее работе приняли участие 250 экспертов.