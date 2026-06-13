Цены на машиноместа растут вслед за другими объектами недвижимости Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кладовки в Иркутске подорожали. Покупка даже небольшого помещения для хранения бытовых вещей сегодня может пробить дыру в личном бюджете. Стоимость такой недвижимости, сданной в эксплуатацию, колеблется от 300 до 800 тысяч рублей. Есть ли смысл в такой недвижимости и какие варианты есть на рынке – корреспондент КП-Иркутск изучил на собственном опыте.

Недвижимость на минус первом этаже

Почему кладовка? Потому что квартира маленькая. Хорошо, если у вас три комнаты и коридор как стадион. А у нас – «носовой платок»: небольшая студия. Есть балкон, где помимо спортивных атрибутов, хранится зимняя одежда, обувь, которую жалко выбросить, ковер, не подходящий к интерьеру, старый пылесос, уступивший место модному роботу. Что со всем этим делать? Нужна кладовка.

Бывает, что кладовка идет в подарок от застройщика Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Такие раньше были во дворах пятиэтажек, у кого-то была «тещина» комната, кто-то превращал в кладовку гараж. Сейчас кладовку можно купить – как отдельный объект нежилой недвижимости. В том числе, в иркутских новостройках также стали появляться такие помещения для жильцов. На минус первом этаже или проще говоря – на уровне подвала.

Без коммунальных излишеств

Первая кладовка, которую было решено посмотреть, оказалась в соседнем микрорайоне, пять минут на машине. Хозяин ее побелил, сделал кафельный пол. Обычно кладовку сдают с черновой отделкой. В комнатке 2х3 проведено освещение, есть розетка и вентиляция. Из коммунальных благ – больше ничего. Отопление – от общедомовых коммуникаций, отдельной батареи нет.

Кладовки в Иркутске выросли в цене Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это и к лучшему», – подумали мы, коммунальный платеж будет низким. Так и есть – около 300 рублей в месяц. На вопрос «почем?» хозяин уверенно выдал – 460 тысяч. Мы внутренне согласились, уточнив – за сколько брал сам. Оказалось, полтора года назад за 350. Итого рост 30%. Не каждый банковский вклад обеспечит такую выгоду.

Через пару дней пришло сообщение: «Жена продавать передумала». Причина такой смены настроения нашлась на сайте объявлений – соседнюю кладовую выставили на продажу за 570 тысяч. Видимо, продавец испугался, что продешевил.

Аренда больше подходит для краткосрочного хранения или бизнес-склада Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В строительной пыли и бетоне

От вторички – к первичке. Решили посмотреть у застройщиков, что предлагают они. Нашлись варианты за 300 тысяч, но внимание – около 3 квадратных метров.

«Только зимние шины можно затолкать, и то под вопросом», – сказал муж, отметая такой вариант.

Еще один аспект – расположение кладовок. Все предложения оказались не в нашем районе. Некоторые вовсе на окраине. Не наездишься. Дальнейшие поиски привели к одному из строящихся жилых комплексов относительно недалеко – здесь нашлась кладовка 4 квадрата за 240 тысяч. Но во-первых – дом еще не сдан, а во-вторых – в исходном состоянии от застройщика: голые пол и блочные стены, везде строительная пыль толстым слоем.

Обычно кладовку сдают с черновой отделкой Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы минимум через год сюда сможем лыжи и велосипед завезти, а то и два года ждать нужно. Вещи испортим», – муж был непреклонен.

200% роста за три года

Идея купить кладовку не отпускала. Мы вновь вернулись к вторичке. И вновь разочаровались! Кладовка появилась в продаже в соседней с нами блоксекции – 4 квадрата за 750 тысяч. Это почти как квартира – 180 тысяч за квадратный метр! Из любопытства нашли цену застройщика – три года назад он предлагал это помещение за 250 тысяч. Итого плюс 200%. Торговаться продавец не стал, сказав – не хотите покупать, снимайте за 6,5 тысяч в месяц.

В иркутских новостройках также стали появляться такие помещения Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тут уже мы отказались. Аренда больше подходит для краткосрочного хранения или бизнес-склада. Нам же нужна кладовка всерьез и надолго. Поиски продолжались, но безуспешно. Цена нормальная, но через кладовку проходит труба домовых коммуникаций – сразу «нет», еще затопит. Уже с ремонтом, но рядом – канализационный коллектор и подозрительные пятна на бетоне, похоже уже топило. Большая площадь по хорошей стоимости, но настоящий «медвежий» темный угол – слишком далеко от входа на этаж, заблудиться можно.

Сейчас кладовку можно купить как отдельный объект нежилой недвижимости Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В общем, мы все еще в поиске. Перспективы купить что-то приличное за недорого стремятся к нулю. Но вдруг нам повезет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Кладовки в Иркутске выросли в цене. Еще три-четыре года назад такие объекты были относительно недорогими – бюджет покупки был около 200 тысяч рублей. Сейчас существенно дороже, – говорит риелтор Марина Игнатьева. – Бывает, что кладовка идет в подарок от застройщика при покупке квартиры. Некоторые жильцы потом их продают. Покупателям советую быть внимательными и не соглашаться на занижение стоимости объекта в договоре. Так продавцы, владеющие недвижимостью меньше трех лет, хотят уйти от уплаты подоходного налога. Если по какой-то причине придется обращаться в суд, то факт приобретения объекта по заведомо низкой стоимости делает покупателя в глазах правосудия недобросовестным».

Покупка даже небольшого помещения сегодня может пробить дыру в бюджете Фото: Елизавета ГРИГОРЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

ТОП-5 советов, на что обратить внимание при покупке

- Близость к лифту, лестнице или паркингу повышает удобство использования — так легче занести вещи.

- Высота потолков. Чем она больше, тем выше можно поставить стеллажи.

- Освещение и вентиляция. К кладовке должно быть подведено электричество – как снаружи, так и внутри. Без притока воздуха вещи могут отсыреть, появится запах сырости или плесень.

- Наличие канализационных труб в кладовке и рядом с ней.

- Порядок с документами. Кому-то может показаться, что покупка не существенная, деньги отдал – ключи забрал. Но стоит помнить – через несколько лет это может быть очень дорогой актив.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Машиноместо в Иркутске по цене «однушки»

Цена на машиноместа растут вслед за другими объектами недвижимости. В июне 2026-го, чтобы купить место для своего автомобиля в подземном паркинге в нашем городе, нужно в среднем около двух миллионов рублей. Но это, безусловно, не предел. Есть предложения и за 3,5-5 млн рублей в зависимости от покупательского спроса. В некоторых ЖК на продажу выставлены лоты на 2 машины сразу – их цена доходит до 7,5 млн. К слову, семь лет назад в сентябре 2019-го по официальным данным регионального управления Росреестра покупка машиноместа в Иркутске обходилась в среднем в 750 тысяч рублей.

ЦИФРА

Средняя цена квадратного метра складских помещений в Иркутске на весну 2026 года – около 78 тысяч рублей. Год назад было на 20% дешевле.

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