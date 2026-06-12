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Общество12 июня 2026 8:14

Дождь - не помеха: как Иркутск отметил День России на «Байкальской ярмарке»фотовидео

«Байкальская ярмарка» прошла в Иркутске 12 июня
Татьяна ИВАНОВА
С самого утра 12 июня центр Иркутска наполнился музыкой и улыбками.

С самого утра 12 июня центр Иркутска наполнился музыкой и улыбками.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С самого утра 12 июня центр Иркутска наполнился музыкой и улыбками. Несмотря на пасмурное небо и накрапывающий дождик, площадь у Дворца спорта «Труд» забили зрители. Сибиряков погодой не напугаешь, и гулянья в честь Дня России развернулись с настоящим размахом. Песни, танцы, зрелищные конкурсы - это лишь малая часть самого патриотичного праздника, который весело и шумно отгремел в Приангарье.

«Это единственный день, который так много значит»

Главной фишкой торжества стала традиционная «Байкальская ярмарка», организованная «Комсомольской правдой». Уже больше 12 лет мы проводим ее в Иркутске, собирая горожан вместе в этот важный для страны день.

Каждое выступление ярче предыдущего.

Старт большому концерту «С тебя начинается Родина!» дали прямо на площади. Жителей и гостей региона тепло поприветствовали первые лица. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России, и подчеркнул особый дух Приангарья:

Жителей и гостей региона тепло поприветствовали первые лица.

Жителей и гостей региона тепло поприветствовали первые лица.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Иркутской области живут больше ста национальностей, и этот праздник объединяет всех нас. Мы любим свою малую Родину и Россию. Сегодня бойцы из Иркутской области, что находятся «за ленточкой», передают нам привет и говорят: мы стоим там, чтобы здесь было мирно. Пусть День России напомнит каждому из нас о том, как важно ценить родную землю и всегда поддерживать друг друга.

Песни, танцы, зрелищные конкурсы - это лишь малая часть самого патриотичного праздника.

Песни, танцы, зрелищные конкурсы - это лишь малая часть самого патриотичного праздника.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Эстафету поздравлений подхватил депутат Государственной Думы Сергей Тен. Он по-сибирски задорно заметил, что нынешний дождик только на пользу сельскому хозяйству:

- Вот у нас в Иркутской области недавно закончилась посевная кампания, поэтому такие дожди сейчас - это всегда на пользу. Сибирь всегда кормила, кормит и будет кормить! Мы вместе со всей страной, мы вместе с нашими бойцами специальной военной операции. Поэтому мы должны передавать им все наше тепло, веру, надежду на победу.

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России.

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Особенные мурашки по коже у зрителей вызвали слова настоящего героя. С приветствием выступил участник СВО, Герой Российской Федерации Сергей Степанов:

- Это единственный день, который так много значит. Нам, участникам специальной военной операции, это очень дорогого стоит. Я бы хотел пожелать доброго здоровья, мирного неба над головой и будьте всегда такими же жизнерадостными.

Сибиряков погодой не напугаешь, и гулянья в честь Дня России развернулись с настоящим размахом.

Сибиряков погодой не напугаешь, и гулянья в честь Дня России развернулись с настоящим размахом.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

А после, пока Театр хоровой музыки областной филармонии мощно исполнял Гимн России и композицию «Встань за веру, русская земля!», прямо у Дворца спорта «Труд» развернули гигантский 50-метровый флаг России - сердце замирало от гордости!

Прямо у Дворца спорта «Труд» развернули гигантский 50-метровый флаг России.

Прямо у Дворца спорта «Труд» развернули гигантский 50-метровый флаг России.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Сибиряки разворачивают на площади триколор.

Бурятские игры, мастер-классы и добрые дела

На «Байкальской ярмарке» скучать было некогда. Площадь превратилась в настоящий иркутский Арбат, где местные производители зазывали на дегустации, а ремесленники показывали свои работы. Партнеры праздника - СХАО «Белореченское», «Бэррибум138», «Кофемашина» и «Алкрим» - угощали всех желающих.

Старт большому концерту «С тебя начинается Родина!» дали прямо на площади.

Старт большому концерту «С тебя начинается Родина!» дали прямо на площади.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Любителей культуры и экзотики ждали в гостях у Центра коренных народов Прибайкалья. Здесь можно было и в традиционную бурятскую игру «Шагай наадан» сыграть, и ловкость рук на тофаларских палочках проверить.

Внесло свою лепту и Министерство молодежи. Ребята подготовили сразу несколько крутых локаций. Можно было написать теплые слова на фронтовом письме, научиться азам тактической медицины или разобрать и собрать оружие.

День России в Иркутске - это по-настоящему народный, душевный и объединяющий праздник.

День России в Иркутске - это по-настоящему народный, душевный и объединяющий праздник.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Нашлось место и для очень важного дела. Служба крови региона предлагала всем желающим до 35 лет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего-то и нужно было - заполнить анкету и сдать 3 мл крови. Возможно, именно здесь кто-то из иркутян дал шанс на спасение пациенту.

Крутим барабан: азарт, подарки и счастливчики от «Комсомолки»

Но главный ажиотаж ждал у палаток «Комсомольской правды». Наша знаменитая акция с Барабаном Удачи никого не оставила равнодушным. Механика простая: купил свежий номер газеты - вырезал купон - заполнил - бросил в барабан. Чем больше купонов, тем выше шанс забрать призы от партнеров!

Главный ажиотаж ждал у палаток «Комсомольской правды».

Главный ажиотаж ждал у палаток «Комсомольской правды».

Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Иркутяне активно участвуют в акции «Комсомолки».

Среди участников было много новичков. Жительница Иркутска Екатерина, которая пришла на ярмарку впервые, призналась нам:

- Ощущения замечательные! Дождь? Да он вообще не смущает, настроение все равно отличное - высушимся. А в акции, думаю, точно что-нибудь получим. Я везучая!

Наша знаменитая акция с Барабаном Удачи никого не оставила равнодушным.

Наша знаменитая акция с Барабаном Удачи никого не оставила равнодушным.

И ведь не зря надеялась! Финальную раздачу подарков доверили ведущей концерта, руководителю проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) Наталье Кравченко. Она вытягивала купоны счастливчиков, а площадь взрывалась аплодисментами. Для самых эрудированных прошла викторина от партнера СХАО «Белореченское». Одной из победительниц стала Антонина Баранова, которая не скрывала эмоций:

Одной из победительниц викторины стала Антонина Баранова.

Одной из победительниц викторины стала Антонина Баранова.

Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

- Я так рада и счастлива!

Чем больше купонов, тем выше шанс забрать призы от партнеров!

Чем больше купонов, тем выше шанс забрать призы от партнеров!

Свои подарки счастливчикам также предоставили «Инструмент38», Иркутская областная филармония, АО «Россельхозбанк» и другие друзья «Комсомолки». «Байкальская ярмарка» в очередной раз доказала: День России в Иркутске - это по-настоящему народный, душевный и объединяющий праздник. До новых встреч на площади у «Труда»!