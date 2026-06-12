С самого утра 12 июня центр Иркутска наполнился музыкой и улыбками. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С самого утра 12 июня центр Иркутска наполнился музыкой и улыбками. Несмотря на пасмурное небо и накрапывающий дождик, площадь у Дворца спорта «Труд» забили зрители. Сибиряков погодой не напугаешь, и гулянья в честь Дня России развернулись с настоящим размахом. Песни, танцы, зрелищные конкурсы - это лишь малая часть самого патриотичного праздника, который весело и шумно отгремел в Приангарье.

«Это единственный день, который так много значит»

Главной фишкой торжества стала традиционная «Байкальская ярмарка», организованная «Комсомольской правдой». Уже больше 12 лет мы проводим ее в Иркутске, собирая горожан вместе в этот важный для страны день.

Каждое выступление ярче предыдущего.

Старт большому концерту «С тебя начинается Родина!» дали прямо на площади. Жителей и гостей региона тепло поприветствовали первые лица. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России, и подчеркнул особый дух Приангарья:

Жителей и гостей региона тепло поприветствовали первые лица. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Иркутской области живут больше ста национальностей, и этот праздник объединяет всех нас. Мы любим свою малую Родину и Россию. Сегодня бойцы из Иркутской области, что находятся «за ленточкой», передают нам привет и говорят: мы стоим там, чтобы здесь было мирно. Пусть День России напомнит каждому из нас о том, как важно ценить родную землю и всегда поддерживать друг друга.

Песни, танцы, зрелищные конкурсы - это лишь малая часть самого патриотичного праздника. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Эстафету поздравлений подхватил депутат Государственной Думы Сергей Тен. Он по-сибирски задорно заметил, что нынешний дождик только на пользу сельскому хозяйству:

- Вот у нас в Иркутской области недавно закончилась посевная кампания, поэтому такие дожди сейчас - это всегда на пользу. Сибирь всегда кормила, кормит и будет кормить! Мы вместе со всей страной, мы вместе с нашими бойцами специальной военной операции. Поэтому мы должны передавать им все наше тепло, веру, надежду на победу.

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Особенные мурашки по коже у зрителей вызвали слова настоящего героя. С приветствием выступил участник СВО, Герой Российской Федерации Сергей Степанов:

- Это единственный день, который так много значит. Нам, участникам специальной военной операции, это очень дорогого стоит. Я бы хотел пожелать доброго здоровья, мирного неба над головой и будьте всегда такими же жизнерадостными.

Сибиряков погодой не напугаешь, и гулянья в честь Дня России развернулись с настоящим размахом. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

А после, пока Театр хоровой музыки областной филармонии мощно исполнял Гимн России и композицию «Встань за веру, русская земля!», прямо у Дворца спорта «Труд» развернули гигантский 50-метровый флаг России - сердце замирало от гордости!

Прямо у Дворца спорта «Труд» развернули гигантский 50-метровый флаг России. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Сибиряки разворачивают на площади триколор.

Бурятские игры, мастер-классы и добрые дела

На «Байкальской ярмарке» скучать было некогда. Площадь превратилась в настоящий иркутский Арбат, где местные производители зазывали на дегустации, а ремесленники показывали свои работы. Партнеры праздника - СХАО «Белореченское», «Бэррибум138», «Кофемашина» и «Алкрим» - угощали всех желающих.

Старт большому концерту «С тебя начинается Родина!» дали прямо на площади. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Любителей культуры и экзотики ждали в гостях у Центра коренных народов Прибайкалья. Здесь можно было и в традиционную бурятскую игру «Шагай наадан» сыграть, и ловкость рук на тофаларских палочках проверить.

Внесло свою лепту и Министерство молодежи. Ребята подготовили сразу несколько крутых локаций. Можно было написать теплые слова на фронтовом письме, научиться азам тактической медицины или разобрать и собрать оружие.

День России в Иркутске - это по-настоящему народный, душевный и объединяющий праздник. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Нашлось место и для очень важного дела. Служба крови региона предлагала всем желающим до 35 лет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего-то и нужно было - заполнить анкету и сдать 3 мл крови. Возможно, именно здесь кто-то из иркутян дал шанс на спасение пациенту.

Крутим барабан: азарт, подарки и счастливчики от «Комсомолки»

Но главный ажиотаж ждал у палаток «Комсомольской правды». Наша знаменитая акция с Барабаном Удачи никого не оставила равнодушным. Механика простая: купил свежий номер газеты - вырезал купон - заполнил - бросил в барабан. Чем больше купонов, тем выше шанс забрать призы от партнеров!

Главный ажиотаж ждал у палаток «Комсомольской правды». Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Иркутяне активно участвуют в акции «Комсомолки».

Среди участников было много новичков. Жительница Иркутска Екатерина, которая пришла на ярмарку впервые, призналась нам:

- Ощущения замечательные! Дождь? Да он вообще не смущает, настроение все равно отличное - высушимся. А в акции, думаю, точно что-нибудь получим. Я везучая!

Наша знаменитая акция с Барабаном Удачи никого не оставила равнодушным.

И ведь не зря надеялась! Финальную раздачу подарков доверили ведущей концерта, руководителю проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) Наталье Кравченко. Она вытягивала купоны счастливчиков, а площадь взрывалась аплодисментами. Для самых эрудированных прошла викторина от партнера СХАО «Белореченское». Одной из победительниц стала Антонина Баранова, которая не скрывала эмоций:

Одной из победительниц викторины стала Антонина Баранова. Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

- Я так рада и счастлива!

Чем больше купонов, тем выше шанс забрать призы от партнеров!

Свои подарки счастливчикам также предоставили «Инструмент38», Иркутская областная филармония, АО «Россельхозбанк» и другие друзья «Комсомолки». «Байкальская ярмарка» в очередной раз доказала: День России в Иркутске - это по-настоящему народный, душевный и объединяющий праздник. До новых встреч на площади у «Труда»!