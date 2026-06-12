Байкальская ярмарка-2026 в Иркутске: прямая онлайн-трансляция

КП-Иркутск проведет вас в самую гущу событий и соберет всю атмосферу праздника для вас. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня 12 июня, День России, и мы очень рады видеть вас на нашей традиционной «Байкальской ярмарке». Уже больше 12 лет «Комсомолка» собирает сибиряков на площади у стадиона «Труд», чтобы отметить праздник вместе.

Если вы не смогли прийти лично - не переживайте, мы покажем все самое вкусное и интересное в прямом эфире. А посмотреть есть на что! И большой концерт, и интерактивные зоны для всей семьи. Вы увидите выступления лучших коллективов Приангарья, огромный флаг России и дегустации от местных производителей.

КП-Иркутск проведет вас в самую гущу событий и соберет всю атмосферу праздника для вас. Оставайтесь с нами, мы начинаем нашу прямую трансляцию!

9:50

Подготовка идет во всю! Сибиряки в очередной раз доказали, что непогода им нипочем. На улице пробрасывает дождь, пасмурно и прохладно, но у "Труда" уже многолюдно.

У "Труда" уже многолюдно. Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

В это время на улице пробрасывает дождь. Но сибирякам непогода нипочем! Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Подготовка идет во всю! Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

А вот тот самый барабан удачи от "Комсомольской правды". Как мы уже рассказывали ранее, туда нужно опустить купон, напечатанный в газете от 10 июня (КП-толстушка) и 11 июня (КП-ежедневка) 2026 года. Счастливчики получат подарки!

А вот тот самый барабан удачи от "Комсомольской правды". Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

А вот и палатка "Комсомолки". Подходите, там можно найти много интересного. Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

10:30

А дождь продолжает расходиться! Хорошо, многие захватили зонты.

А дождь продолжает расходиться!

10:40

Более 200 человек разворачивают на площади триколор. Длина флага - 50 метров!

Сибиряки разворачивают на площади триколор.

Иркутяне не сдаются! Дождь продолжает идти, но праздник это не испортит. Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

11:10

На площади у Дворца спорта «Труд» развернулся грандиозный концерт! На сцене начали появляться артисты. Гости смогут не только послушать песни, но и пуститься в пляс.

На сцену начали выходить артисты.

11:15

На сцену вышел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, вице-мэр Иркутска Сергей Кладов и Герой России Сергей Степанов.

На сцену вышел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

11:20

Губернатор Игорь Кобзев поздравил жителей Иркутска с праздником:

- Сегодня для нас важный праздник - мы отмечаем День России. Это символ государственности, свободы, суверенитета и большого исторического наследия, культуры и традиций. Я уверен, что даже непогода в этот летний дождливый день нам не помеха, потому что мы все равно вместе - нас объединяет одно целое. Мы уважаем, понимаем, ценим друг друга и гордимся друг другом.

Сейчас непростое время. Россия проходит через определенные испытания, и только через это мы можем понять, насколько мы нуждаемся друг в друге. Никогда у нас не было недопонимания. Я убежден, что именно этот праздник объединяет всех нас - разные религии, разные вероисповедания, разные политические взгляды. Но все мы любим свою малую Родину, свою Россию, и каждый в душе желает всем здоровья, добра, благополучия и успехов. Через эти испытания мы станем еще сильнее, будем еще крепче любить Родину, поддерживать и уважать друг друга.

Сегодня "за ленточкой" наши бойцы из Иркутской области - их уже не одна тысяча - передают нам привет и говорят: «Мы стоим здесь, чтобы у вас было мирно». Для них очень важно, что в День России мы здесь, своими аплодисментами поддержим их. А для них это боевой дух, возможность еще мужественнее, ответственнее и героически проявлять себя. Давайте поаплодируем им вместе и скажем спасибо! С праздником вас, дорогие друзья, иркутяне! Низкий поклон вам за вашу работу.

Перед горожанами выступил депутат Сергей Тен:

- Уважаемые друзья, дорогие земляки! От всей души поздравляю всех нас с праздником, с нашим важным государственным праздником - с Днем России. Мы сибиряки, поэтому спасибо вам всем за то, что присутствуете здесь. Нас не напугаешь таким легким дождиком. Вот у нас в Иркутской области недавно закончилась посевная кампания, поэтому такие дожди сейчас - это всегда на пользу сельхозтоваропроизводителям. Продовольственная безопасность у нас в Сибири, да и в России в целом, это всегда очень важно. Сибирь всегда кормила, кормит и будет кормить. Праздничные дни идут по всей нашей огромной стране, и мы вместе со всей страной, мы вместе с нашими бойцами специальной военной операции. Поэтому, как сказал губернатор Иркутской области, мы должны передавать им все наше тепло, веру, надежду на победу даже на таком расстоянии в несколько тысяч километров. С праздником, дорогие друзья, с Днем России! Ура!

Слово дали участнику спецоперации, Герою Российской Федерации Сергею Владимировичу Степанову:

- Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие земляки! Это единственный день, который так много значит. День России - это не просто так. Почему? Потому что нам, участникам специальной военной операции, это очень дорогого стоит. Я бы хотел пожелать доброго здоровья, мирного неба над головой и будьте всегда такими же жизнерадостными.