День города для многих иркутян стал по-настоящему удачным Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

7 июня, во второй день празднования 365-летия Иркутска, на острове Юность произошло событие, которое войдет в летопись города. Ровно в 15:00 на танцплощадке «Ракушка» сотни людей, объединенных любовью к чтению, вписали свои имена в историю, установив рекорд –одновременно прочитали вслух праздничный номер «Комсомольской правды». Фиксацию рекорда официально вела Общественная палата Иркутска.

И погода в этот день не испортила праздник! Столбик термометра поднялся до комфортных +20 градусов. Буквально за час до мероприятия пошел дождь, но, к счастью, быстро закончился и не помешал массовому чтению. Идеальные условия для того, чтобы провести время на свежем воздухе!

- В своё время «Комсомольская правда» - Санкт-Петербург поставила рекорд по одновременному чтению газеты (318 участников – Ред.). А у нас появилась идея, чтобы в День города 365 читателей взяли в руки газету, и тогда мы побьем рекорд северной столицы, - сказал профессор, доктор исторических наук, директор Иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда», председатель Общественной палаты города Иркутска Станислав Гольдфарб.

Станислав Гольдфарб Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Желание стать частью большого события»

К рекорду КП-Иркутск мог присоединиться каждый. Единственным условием было желание стать частью большого и доброго события. Люди приходили семьями, компаниями друзей и поодиночке.

- Входим в празднование Дня города Иркутска вместе со своим уникальным рекордом! Символично, что мы включены в «литературный квартал». Считаем, что это крайне важно - читать газету на сцене, популяризировать ее. «Комсомолка» делает классные спецвыпуски и проводит разнообразные мероприятия, - говорит руководитель отдела спецпроектов «Комсомольской правды» - Иркутск Галина Тюрнева.

Только в формате электронной регистрации на рекорд заявились более 200 человек. Плюс присоединились общественные и спортивные организации, студенты, центры культуры коренных народов, и все те, кто любят наш город.

Ольга Лебедева приехала на рекорд из Ангарска. Вместе с коллегами (она работает на заводе полимеров) узнала о рекорде из новостей и решила: нужно участвовать!

Участница приехала на рекорд из Ангарска Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Это интересный опыт. Настроение отличное, несмотря на погоду, которая пугала, пока я ехала в автобусе. Но выглянуло солнце, и все люди заряжены позитивом. Спасибо большое за возможность стать участницей большого события!

Светлана Дружинина услышала о рекорде от председателя женского совета Правобережного округа Иркутска Екатерины Назаровой:

Светлана Дружинина любит различные активности Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я по жизни активный человек, поэтому любые события мне интересны. Тем более «Комсомольская правда» - любимая газета! От женсовета нас здесь несколько участниц. Всем желаю хорошего настроения!

Иркутск, я люблю тебя!

Ровно в 15:00 над танцплощадкой пронесся единый, громкий шелест –участники рекорда одновременно развернули свежий номер. Но это не обычный номер, а уникальный спецвыпуск «365 причин любить Иркутск». На его страницах, посвященных юбилею города, уместилось все: от тёплых поздравлений первых лиц и историй о легендарных местных брендах до трогательных рисунков юных художников и каверзных тестов на знание города. Иркутяне наслаждались моментом единения!

Яна и Ольга Бурлаковы присоединились к празднику семейным подрядом. Яна – студентка Байкальского государственного университета, будущий журналист. По дороге их настиг ливень, но на самой площадке погода быстро наладилась.

Яна и Ольга - мама и дочь Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Меня пригласил мой куратор из вуза, - рассказала Яна. - Мы активная семья, поэтому я пришла вместе с мамой. Событие очень масштабное, классное! Ставим рекорд вместе с «Комсомольской правдой»!

Горожане хором, дружно и звонко произнесли: «Иркутск, я люблю тебя!». А затем Общественная палата города торжественно вручила «Комсомольской правде» - И ркутск свидетельство: рекорд официально установлен! В день, когда любимому городу исполняется 365 лет, нашу газету одновременно прочли 365 человек!

Фото: Виктория КУДАЕВА

День города для многих иркутян стал по-настоящему удачным: и в историю вошли, и подарки получили. А главное – доказали, что газета по-настоящему объединяет и способна собрать сотни людей на одной площадке!

КСТАТИ

"Комсомольская правда" установила рекорд по чтению газеты

Подарки от «Комсомолки»

Фото: Виктория КУДАЕВА

Для тех, кто присоединился к движению, «Комсомольская правда» - Иркутск подготовила подарки: для победителей, которых определили методом случайных чисел (среди прошедших электронную регистрацию), а также для победителей викторины с лототроном — нужно было вырезать спецкупон из газеты и принести 7 июня к «Ракушке».

Одним из первых победителей викторины стал юный иркутянин Константин. Он пришел на праздник с младшим братом, и тот со сцены прочитал для горожан стихотворение!

ВАЖНО!

Также в этот день «Комсомольская правда - Иркутск» торжественно наградила победителей конкурса детских рисунков «Мой любимый Иркутск» и фотоконкурса «Мисс и мистер Выпускник в Иркутске - 2026». Итоговые статьи скоро будут опубликованы на нашем сайте.

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