Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Завершился фотоконкурс «Мисс и Мистер Выпускник» - 2026. Ребята присылали свои фотографии и рассказы о себе - о своих талантах, увлечениях и успехах в учебе. Родители, друзья, одноклассники, учителя болели за них и поддерживали голосами на нашем сайте.
И мы готовы объявить обладателей титулов «Мисс Выпускница - 2026» и «Мистер Выпускник - 2026» среди девятых и одиннадцатых классов.
Мечтают о Москве и любят помогать
Звание «Мисс Выпускница - 2026» получила девятиклассница Мария Островидова. Она учится на отлично и идет на красный аттестат.
«В моей жизни музыка и танцы сочетаются с амбициозной целью - стать психологом и поступить в ВШЭ. Я мечтаю помогать людям решать их проблемы и делать этот мир ярче. Считаю, что выпускница должна быть не только талантливой, но и целеустремленной», - рассказала о себе Маша.
Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
«Я люблю разговаривать с людьми на разные темы, общаться с друзьями, а также гулять с ними и проводить время. Есть мечта, к которой я стремлюсь, - получение красного аттестата, успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ, и поступление информационный государственный университет в Москве», - поделился с нами победитель.
Ребята уже сдали два экзамена: обязательную математику и один по выбору. Маша проверила свои силы в английском, а Илья – в информатике. Результаты еще неизвестны, но мисс и мистер надеются на отличные отценки.
«Это - про поступки»
Среди одиннадцатиклассников мисс и мистером этого года стали Елизавета Наумова из третьего лицея и Никита Терновцев из школы №29.
Лиза учится на отлично и идет на медаль. Она часто занимает призовые места в олимпиадах по математике и «Обеспечению национальной безопасности в судебной и прокурорской деятельности», а также имеет значок ГТО.
«Мне предложила поучаствовать в конкурсе мама, сказав: «Ну, ты же ничего не потеряешь от этого». Я зарегистрировалась, подала заявку и благодаря моей семье, благодаря их поддержке, теперь стою здесь», - рассказала Лиза.
Параллельно девушка занимается танцами и работает в сфере СММ. Она обожает путешествия, катание на сноуборде и походы. Долго сидеть на одном месте – не ее.
«Активное участие в школьных проектах помогает мне развиваться и открывать мир».
Для Никиты же быть «Мистером» - это про поступки. Он их и делает: занимается волонтерством, помогает на СВО. это косвенным образом и привело его к тому, чтобы подать заявку.
«Как-то в школу приезжала команда для съемок репортажа о нас, о том, как мы помогаем СВО. Я зашел на сайт, чтобы почитать свое интервью и увидел объявление о конкурсе. Смотрю: участников немного, но один мой знакомый все-таки есть. Я думаю: «Нужно победить и все».
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