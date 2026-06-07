Лиза и Никита стали победителями среди выпускников одиннадцатых классов Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился фотоконкурс «Мисс и Мистер Выпускник» - 2026. Ребята присылали свои фотографии и рассказы о себе - о своих талантах, увлечениях и успехах в учебе. Родители, друзья, одноклассники, учителя болели за них и поддерживали голосами на нашем сайте.

И мы готовы объявить обладателей титулов «Мисс Выпускница - 2026» и «Мистер Выпускник - 2026» среди девятых и одиннадцатых классов.

Мечтают о Москве и любят помогать

Звание «Мисс Выпускница - 2026» получила девятиклассница Мария Островидова. Она учится на отлично и идет на красный аттестат.

«В моей жизни музыка и танцы сочетаются с амбициозной целью - стать психологом и поступить в ВШЭ. Я мечтаю помогать людям решать их проблемы и делать этот мир ярче. Считаю, что выпускница должна быть не только талантливой, но и целеустремленной», - рассказала о себе Маша.

Мария и Илья Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я люблю разговаривать с людьми на разные темы, общаться с друзьями, а также гулять с ними и проводить время. Есть мечта, к которой я стремлюсь, - получение красного аттестата, успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ, и поступление информационный государственный университет в Москве», - поделился с нами победитель.

Ребята уже сдали два экзамена: обязательную математику и один по выбору. Маша проверила свои силы в английском, а Илья – в информатике. Результаты еще неизвестны, но мисс и мистер надеются на отличные отценки.

«Это - про поступки»

Среди одиннадцатиклассников мисс и мистером этого года стали Елизавета Наумова из третьего лицея и Никита Терновцев из школы №29.

Лиза учится на отлично и идет на медаль. Она часто занимает призовые места в олимпиадах по математике и «Обеспечению национальной безопасности в судебной и прокурорской деятельности», а также имеет значок ГТО.

«Мне предложила поучаствовать в конкурсе мама, сказав: «Ну, ты же ничего не потеряешь от этого». Я зарегистрировалась, подала заявку и благодаря моей семье, благодаря их поддержке, теперь стою здесь», - рассказала Лиза.

Параллельно девушка занимается танцами и работает в сфере СММ. Она обожает путешествия, катание на сноуборде и походы. Долго сидеть на одном месте – не ее.

«Активное участие в школьных проектах помогает мне развиваться и открывать мир».

Для Никиты же быть «Мистером» - это про поступки. Он их и делает: занимается волонтерством, помогает на СВО. это косвенным образом и привело его к тому, чтобы подать заявку.

«Как-то в школу приезжала команда для съемок репортажа о нас, о том, как мы помогаем СВО. Я зашел на сайт, чтобы почитать свое интервью и увидел объявление о конкурсе. Смотрю: участников немного, но один мой знакомый все-таки есть. Я думаю: «Нужно победить и все».

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