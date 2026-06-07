Варвара Батраченко - победительница в средней возрастной категории Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КП-Иркутск в честь 365-летия города провела конкурс детских рисунков «Мой любимый Иркутск». Юные художники признавались в любви к родному городу: представляли каким видят его сегодня и каким мечтают увидеть завтра. Рисовали достопримечательности: старинные деревянные дома с резными наличниками, набережную Ангары, Бабра, памятник Александру III, ледокол «Ангара» и просто уютные улочки. В конкурсе приняли участие 46 ребят разных возрастов. Лучшие работы определило народное голосование!

Победителем в младшей возрастной категории стала Софья Орлова – за ее рисунок отдали 1936 голосов.

Фото: Виктория КУДАЕВА

- Чтобы создавать будущее, нужно чтить прошлое, – уверена Софья. Она изобразила историческое здание.

В средней возрастной категории лучшей стала пятиклассница Варвара Батраченко из Каменки, чей рисунок понравился 585 проголосовавшим. Варя учится в художественной школе, но, говорит, идей, что нарисовать, почти не было.

Варвара Батраченко Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Вообще у меня идей не было, но меня вдохновила статуя, которая стоит у меня дома», - поделилась Варя.

В старшей возрастной категории победила Алиса Асташкова, чья работа понравилась больше, чем 770 жителям города.

Алиса Асташкова Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«На картине я изобразила вечерний Глазковский мост - тот самый, который перекинут через Ангару в районе Глазково. Мне хотелось передать, как огни фонарей мягко рассеивают сумерки, а вода внизу кажется почти черной и бархатистой. Это очень дорогой мне уголок Иркутска», - рассказала победительница.

Также «Комсомольская правда» подвела итоги фотоконкурса «Мисс и Мистер Выпускник» - 2026, выбрав две пары среди выпускников девятых и одиннадцатых классов.

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