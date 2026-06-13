В 2014 году Меран Ленино бросил привычный европейский быт и уехал в сибирский город Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске вышел третий выпуск проекта «Мой Иркутск. Моя история». Героем стал необычный местный житель, выходец из Швейцарии Меран Ленино. В 2014 году он круто изменил свою жизнь: бросил привычный европейский быт и уехал в далекий сибирский город. Ради кого? Ради любимой девушки.

Сначала была любовь, потом свадьба. Теперь Меран - муж иркутянки и счастливый житель Ново-Ленино. Он признается, что уезжать не собирается, потому что здесь его настоящий дом. «Смелый, щедрый, добрый» - так он описывает город, в котором теперь живет.

«В Европе говорят, что Сибирь - это дома, леса и медведи. На самом деле, это как маленький Париж. Большой крутой город с инфраструктурой, много возможностей. За 12 лет меня здесь никто не обижал, мне всегда помогали», - рассказал о жизни в Иркутске швейцарец.

Он обожает прогулки по своему району: каждый раз берет с собой сумку и фотоаппарат, чтобы сделать красивые кадры.

«Я не выбирал этот район. Это район выбрал меня. Я здесь уже много лет живу счастливо. Конечно, семья осталась в Швейцарии, я по ним скучаю, но мой дом уже здесь».

Швейцарец переехал в Иркутск ради любви Видео: администрация Иркутска

Меран называет свое переселение красивым приключением и признается, что повторил бы его снова, если бы была возможность.

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