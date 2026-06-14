«Я заботился и воспитывал, как мог»: житель Забайкалья больше года будил дочек ночью, заставлял отжиматься и бил трубой по голове

Жестокий отец решил воспитывать дочерей в строгости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этот год две девочки из Забайкальского края запомнят на всю жизнь. Кошмар наяву пережили юные жительницы Тунгиро-Олекминского округа. И устроил им его родной отец. Все это время он издевался над дочками: одной было восемь, второй – 11. За малейшую провинность девочки отвечали собственными страданиями.

Жестокий отец решил воспитывать дочерей в строгости. Только вот его методы привели девочек к страху находиться дома, а его – к колонии. Нерадивый родитель поднимал детей посреди ночи и заставлял их приседать и отжиматься за малейшие провинности. А если отказывались - ставил в угол и орал с матом. А когда одна из девочек отказалась приседать, он с размаху ударил ее металлической трубой по голове.

Скрывать истязание детей долго не вышло: обо всем узнали правоохранительные органы, и на отца завели уголовное дело. Оно дошло до суда, только там мужчина свою вину не признал. Говорит, заботился о детях и воспитывал, как мог.

«Дочери были всегда сыты, одеты, посещали школу, я заботился и воспитывал их как мог», - привели слова забайкальца в объединенном пресс-центре судов Забайкальского края.

Суд изучил все доказательства и отправил его в колонию общего режима на 3 года и 1 месяц. Кроме того, в пользу каждой пострадавшей девочки взыскано по 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.