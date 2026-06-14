В программе – интересные выставки, фестивали и концерты Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Афиша Иркутска на июль 2026 порадует жителей и гостей города яркими и насыщенными событиями. Несмотря на то, что театры традиционно уходят на каникулы, а многие уезжают в отпуска, скучать иркутянам никто не даст. В программе – интересные выставки, фестивали и концерты. Рассказываем, куда сходить в Иркутске в июле 2026 года.

Афиша Иркутска на июль 2026: джазовый фестиваль

Джаз под открытым небом

С 11 по 12 июля архитектурно-этнографический музей «Тальцы» превратится в главную джазовую площадку Прибайкалья. Фестиваль «Ангара-Джаз» (от 6+ до 16+. Возрастное ограничение зависит от выбранного концерта) соберет лучших молодых джазовых музыкантов со всей России. Выступать они будут на самой масштабной сцене под открытым небом. Место выбрано неслучайно: «Тальцы» расположены на 47-м километре Байкальского тракта, на правом берегу Ангары. Это уникальное собрание памятников истории и архитектуры XVII-XX веков, куда туристы со всего мира приезжают знакомиться с культурой народов Прибайкалья.

Для гостей фестиваля с 13:00 до 18:00 откроют больше 20 интерактивных локаций. Можно будет научиться танцевать джаз, позаниматься йогой на свежем воздухе или попробовать себя в игре на барабанах. Для любителей рукоделия проведут мастер-классы по созданию шоперов, значков и фоторамок. Будут развлекательные игры и крутые подарки от партнеров.

А еще весь музей под открытым небом станет вашей декорацией. Вы погрузитесь в сибирскую деревню XVIII-XIX веков, попробуете себя в роли гончара или рыбака и обязательно покачаетесь на самых высоких качелях. И все это - на природе, с красивым видом на Ангару, в месте, где время останавливается.

На фестивале прозвучит музыка в лучших джазовых традициях и популярные российские песни в авторских аранжировках. Гвоздь программы - концерт победителей джазового конкурса и выступления хедлайнеров. В этом году им станет заслуженный артист России Валерий Сюткин со своим коллективом «Сюткин рок-н-ролл бэнд». Также перед гостями выступит Игорь Бутман и его квартет. Подробнее о программе фестиваля «КП»-Иркутск» писала здесь.

Афиша Иркутска на июль 2026: выставки

Про деньги, город и жизнь

В Усадьбе Сукачева (улица Декабрьских Событий, 112) до 26 июля работает выставка «От купюр. История бумажных денег» (0+), которую стоит увидеть всем, кто хоть раз держал в руках деньги. Здесь на 18 планшетах показана трансформация бумажных купюр от 1769 года до наших дней. Вы увидите редкие банкноты из Музея Банка России, которые обычно хранятся в запасниках. Оказывается, первые государственные ассигнации были только крупными номиналами и заверялись настоящими подписями чиновников. А с 1787 года появились «синенькие» - так в народе называли пятирублевки синего цвета. Для тех, кто не умел читать, цвет был главной защитой от подделок. Современные купюры покажут вам технологии защиты и дизайн.

Там же, в Усадьбе Сукачева, до 30 августа можно увидеть более 40 предметов из фарфора - от миниатюр до скульптур. Выставка «История в фарфоре» (0+) охватывает 150 лет истории отечественного фарфора. Портретные работы показывают многонациональность России: народы в национальных костюмах, сцены быта прошлых столетий. Все это - с особым очарованием, не уступающим творениям великих мастеров.

В Главном здании музея (улица Ленина, 5) до 30 августа поселились удивительные керамические существа. Выставка «Неведомые звери» (0+) приурочена ко Дню защиты детей, но будет интересна и взрослым. Здесь можно увидеть традиционную скопинскую керамику - вазы и кувшины, украшенные фигурами реальных и сказочных зверей. А еще - знаменитого «Жирафенка» с Конаковского фаянсового завода, а также серию сувениров 1960-х годов: «Волхову», «Владимира», «Кентавра». Дополняют выставку вышивка на холсте ручной работы из Саратова.

В Главном здании (улица Ленина, 5) до 19 июля работает масштабная выставка к 365-летию областной столицы - «365 по иркутскому времени» (0+). на ней представлено около 200 работ - живопись, графика, ювелирное искусство - от академиков XIX века до современных мастеров. Иркутск на холстах предстает как живой организм, где сплелись века, культуры и судьбы творцов. В экспозиции - работы из фондов музея, преподавателей ИРНИТУ и ИГУ, студентов и профессионалов.

В Галерее сибирского искусства (улица Карла Маркса, 23) до 12 июля на выставке «По волнам моей жизни» (0+) можно увидеть более 30 полотен художника Валерия Ерофеевского, который ушел из жизни в 2013 году. Байкал, Иркутск, Алтай, Монголия - каждое полотно отражает личную историю, философские размышления, смену штиля и шторма. Работы Валерия Ерофеевского хранятся в музеях Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока, а также в частных коллекциях Китая, Южной Кореи, Польши, Англии и США.

В галерее Бронштейна впервые открылась постоянная выставка с работами иркутских авторов (0+) из собственной коллекции. Здесь представлено около 80 произведений от классиков (Галина Новикова, Андрей Рубцов, Анатолий Костовский) до современников (Дмитрий Лысяков, Сергей Жилин, Сергей Элоян).

Здесь же - редкие этюды Аркадия Вычугжанина, графика Бориса Лебединского и выставка со скульптурами Даши Намдакова (6+) с авторскими куклами его семьи. Это единственная постоянная экспозиция с работами всемирно признанного мастера. Воины, шаманы, всадники, восточные красавицы и мифологические существа представлены в этих работах. Каждую среду в 18:30 проходит экскурсия по цене входного билета.

Афиша Иркутска на июль 2026: театры

Классика в современном стиле

5 июля Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова приглашает на спектакль «Старомодная комедия» (16+). Это история в восьми картинах о том, как в спокойную жизнь главврача санатория врывается эксцентричная кассирша цирка. У них нет ничего общего, кроме одиночества. И совершенно неожиданно между ними происходит что-то, после чего они становятся друг другу жизненно необходимы. Это одна из самых лиричных и светлых историй на сцене, заставляющая плакать от счастья. Длительность - 1 час 35 минут. В ролях: Ольга Шмидгаль, заслуженный артист России Яков Воронов и Николай Дубаков.

8, 9 и 10 июля там же состоится премьера «Без вины виноватые» (16+). Режиссер Екатерина Петрова-Вербич поставила классическую мелодраму Островского в жанре саунд-драмы. Здесь звук и музыка становятся полноценными участниками действия. Действие перенесено в наши дни, но главная идея остается неизменной: не терять надежду и веру в людей. Длительность – 2,5 часа. В главных ролях: Анна Дружинина, Анна Берлова, Евгения Гайдукова и заслуженный артист РФ Степан Догадин.

Афиша Иркутска на июль 2026: концерты

Знакомые ноты в звуках органа

Иркутская областная филармония приготовила целую серию концертов в Органном зале по улице Сухэ-Батора, 1.

1 июля в 18:30 состоится «Сакс-Орган. Второе дыхание» (12+). Дуэт Дечебала Григоруцэ (орган) и Андрея Гедеона (саксофон) исполнит в стиле «классический кроссовер» Баха, Гуно, Джона Леннона, Майкла Джексона, Стинга и даже Валерия Кипелова.

2 июля в 18:30 пройдут «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» (6+). Органная музыка из фильмов великого мультипликатора. На нем сыграют хиты Дзе Хисаиши из «Навсикаи из долины ветров» (16+), «Мой сосед Тоторо» (6+), «Унесенных призраками» (12+) и «Ходячего замка» (6+).

3 июля в 18:30 начнется «Органный хит-парад» (6+), где прозвучат только самые популярные мелодии: Бах, Вивальди, Гайдн, Чайковский, Хачатурян, Свиридов.

4 июля в 17:00 запланированы сразу два события. В «Тальцах» пройдет фестиваль русской оперы: опера Чайковского «Евгений Онегин» (12+) с солистами Санкт-Петербургской консерватории и Губернаторским симфоническим оркестром. А в Органном зале в то же время состоится концерт «Орган-Рояль. Из глубины души к свету вечности» (6+) с лауреатом конкурсов Ярославой Юрсаковой из Новосибирска. Она владеет и органом, и фортепиано. В программе прозвучат Бах, Моцарт, Дебюсси, Рахманинов, Прокофьев.

5 июля в 17:00 состоится закрытие сезона в Органном зале. В программе «Сакс-Орган. Только лучшее!» (6+) прозвучат хиты дуэта: Моцарт, Хачатурян, Пьяццолла, Deep Purple, ABBA, «Воскресенье».

Многие мероприятия доступны по Пушкинской карте.