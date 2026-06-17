Холодный фронт с Арктики принёс Иркутскую область дожди и заморозки Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году июнь выдался холодным и дождливым. Жители Иркутска все еще не насладились теплыми и солнечными днями лета. Почти каждый день в регионе идут дожди с грозами, а местами град. По прогнозам синоптиков, дождливая и прохладная погода сохранится как минимум до конца недели июня. КП-Иркутск узнала, какой будет погода в Иркутске в июле 2026.

Погода в Иркутске на июль 2026: с чем связаны дожди и заморозки

Как рассказали корреспонденту КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, температура воздуха в июне на 4–8 градусов ниже климатической нормы. А на севере и западе области ночью фиксируются заморозки от 0...-2. Причина - смещение воздушных масс с побережья Северного Ледовитого океана.

- В пятницу, субботу и воскресенье погода останется холодной и дождливой. Июль также нас не порадует, - сообщила начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

Погода в Иркутске на июль 2026: прогноз

Итак, чего же ждать от погоды в июле 2026 в Иркутске? Средняя температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Исходя из многолетних наблюдений, среднемесячный показатель в Иркутской области - это +19 градусов, значит, вероятно, в 2026-м она упадет до +17,+18.

Июль - обычно самый дождливый месяц лета. Но в этом году осадков ожидается еще больше обычного.

- В начале июля прогноз уточнят, но уже сейчас можно предположить, что месяц будет прохладнее обычного, - сообщили в Иркутском гидрометцентре.

Такой, по предварительному прогнозу, будет погода в Иркутске в июле 2026. Остается только надеяться, что небесная канцелярия смилостивится и лето все-таки будет солнечным, каким его ждут жители Иркутска.