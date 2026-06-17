Россия - КНДР: дружба через годы и границы

Общее фото участников встречи в Иркутске. Фото: Артём Синтоцкий.

В субботу, 13 июня, в ресторане корейской кухни «Мёхян» состоялась встреча членов Общества российско-корейской дружбы «Байкал-Пэктусан», их корейских товарищей и приглашенных гостей.

Основной темой встречи стали рассказы об истории взаимоотношений между СССР и КНДР в семидесятые годы прошлого века, а также о боевом содружестве воинов российской и корейской армий во время проведения Курской освободительной операции в прошлом году.

Об истории работы в КНДР своих родителей рассказал известный иркутский шоумен, композитор Аркадий Стародубцев. И не просто рассказал, а показал фотографии тех лет, сделанные в Пхеньяне его родителями. Так же с интересом были восприняты и раритетные корейские издания – книга с избранными произведениями Великого вождя товарища Ким Ир Сена и еще одно издание, рассказывающее о его революционном жизненном пути.

Теплая атмосфера и искренний интерес — участники встречи Общества российско-корейской дружбы «Байкал-Пэктусан» за неформальным общением. Фото: Артём Синтоцкий.

Фото: Артём Синтоцкий.

Сейчас Аркадий Стародубцев активно работает над своей специальной музыкальной программой «Из Иркутска с любовью…», и в его творческих планах – показ этой программы в городах КНДР до конца этого года.

Не меньший интерес вызвал рассказ иркутского писателя и драматурга Игоря Сеченова о своей работе на территории проведения Специальной военной операции и общении с бойцами Корейской народной армии. Полученные там впечатления вдохновили Игоря Вячеславовича на написание пьесы «Извещение», которая уже была поставлена в городе Бодайбо, а в настоящий момент рассматривается возможность ее постановки в Театре Российской Армии в Москве.

Как отметил председатель Общества дружбы Андрей Шаповалов, такие добрые дружеские встречи и неформальное общение между всеми их участниками дают еще больше возможностей лучше узнавать и понимать друг друга.

Впереди у Общества дружбы еще много и официальных, и неформальных мероприятий, направленных на укрепление деловых и дружеских связей между нашими народами.

Правление выражает глубокую благодарность ресторану «Мёхян» за предоставленную возможность для проведения мероприятия.