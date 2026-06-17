Что произошло в Иркутской области в ночь на 18 июня: главные новости

Пожарные спасли десять человек из горящего дома в Черемхово Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожарные спасли десять человек из горящего дома в Черемхово

Вечером 16 июня в пятиэтажном доме на улице Куйбышева в Черемхове загорелся подъезд. Очевидцы сообщили о пожаре в 18:57. К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлён. 15 жильцов нижних этажей выбрались сами, а десятерым, включая четверых детей, потребовалась помощь спасателей. Их вывели по лестничным маршам с использованием специальных устройств. Причиной возгорания стал слаботочный щит с интернет-кабелем на втором этаже. Огонь быстро потушили, пострадавших нет.

Жительницу Усть-Ордынского осудили за продажу банковской карты мошенникам

20-летняя девушка из Эхирит-Булагатского района решила заработать и продала свою банковскую карту за семь тысяч рублей. Она передала карту курьеру, сфотографировалась с паспортом, а затем отправила код из смс для входа в личный кабинет банка. Денег она так и не получила, а её картой воспользовались мошенники при хищении 650 тысяч рублей у жителя Магаданской области. Суд назначил девушке 200 часов обязательных работ и конфисковал телефон.

В Усолье-Сибирском полицейские задержали женщину, ограбившую пенсионерку

В посёлке Белореченский 73-летняя пенсионерка пригласила в гости знакомую. Когда женщина достала кошелёк, чтобы дать гостье деньги на продукты, та выхватила около 10 тысяч рублей, толкнула хозяйку и скрылась. Потерпевшая получила травмы и вызвала полицию. Подозреваемую задержали по горячим следам — ею оказалась 36-летняя местная жительница, ранее судимая за кражи. Завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия», максимальное наказание — до 7 лет колонии.