Пожарные спасли десять человек из горящего дома в Черемхове

В Черемхове вечером 16 июня загорелся подъезд пятиэтажного дома на улице Куйбышева. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Черемхове вечером 16 июня загорелся подъезд пятиэтажного дома на улице Куйбышева. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, очевидцы позвонили пожарным в 18:57. Когда расчеты прибыли, подъезд был сильно задымлен.

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Горел слаботочный щит с интернет-кабелем на втором этаже, пламя быстро сбили углекислотным огнетушителем на одном квадратном метре. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватели устанавливают виновного и оценивают ущерб.

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