В Иркутской области приняли закон об усыплении бездомных собак: объясняем, что изменится с 1 октября 2026

Депутаты Заксобрания большинством голосов приняли закон о безнадзорных животных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ну вот и точка в долгом споре. 17 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области большинством голосов приняли закон о безнадзорных животных. «За» - 35, против - один, еще трое не стали голосовать ни так, ни так. Теперь слово за губернатором. Если Игорь Кобзев подпишет, с 1 октября 2026 года регион начнет работать по новым правилам. Каким? Читайте подробности в материале КП-Иркутск.

Вместо пожизненного содержания - временное

Главное нововведение - пункты временного содержания (ПВС). Это помещения, куда обязаны привезти отловленную собаку в течение 24 часов. Раньше животное сразу отправляли в приют. Теперь путь другой: сначала ПВС, осмотр и только потом - либо выпуск обратно, либо приют, либо усыпление.

Срок нахождения в таком пункте - 20 календарных дней. За это время собаку должны осмотреть, привить, стерилизовать и понять, что с ней делать дальше. Если владелец нашелся, но не успел забрать питомца за три рабочих дня, животное отправят в классический приют, а хозяину придет счет за содержание.

Собаки с бирками - неприкосновенны, но есть нюанс

Закон прямо говорит: стерилизованных меченых собак не отлавливают. Но это правило перестает работать, если пес ведет себя агрессивно или бегает в стае от трех особей. В такой ситуации забрать могут любого.

Четыре законные причины для усыпления

Это самый важный раздел документа. Просто так, потому что собака не нашла хозяина за 20 дней, ее не усыпят. Нужны конкретные основания:

- Тяжелая травма или болезнь, которую ветеринар признал неизлечимой. В этом случае собаку усыпляют на следующий день.

- Нападение на человека. Факт должен быть зафиксирован, а не просто записан с чьих-то слов.

- Немотивированная агрессивность. Это когда собака кидается без причины, не подпускает к себе, отказывается от еды. Решение принимает комиссия, предварительно выдержав животное на карантине.

- Особая ситуация в районе или городе, о которой расскажем ниже.

Особый режим

В области могут объявить так называемую экстраординарную ситуацию. Это не режим ЧС в привычном понимании, а временная мера, когда собак на конкретной территории стало слишком много.

Поводом для введения служит одно из трех условий: гибель человека от стаи, вспышка опасной болезни среди животных или простая арифметика - 10 и более особей на квадратный километр. Считают всех, включая тех, кого уже стерилизовали и выпустили.

Режим вводят максимум на два месяца. В этот период отлавливают всех собак без исключения и помещают в ПВС. Домой, на прежние улицы, не возвращают никого. Срок содержания сокращают до 11 дней, после чего проводят усыпление.

Обязательная видеозапись и плата из бюджета

Отлов теперь записывают на видео от начала и до конца. Бригады не имеют права использовать вещества и приспособления, которые калечат животных. Все мероприятия финансируют из областной казны. Частные приюты тоже включены в систему: они могут забирать собак из ПВС на постоянное проживание, но полностью за свои деньги. Если приют закрывается, животное обязаны передать в другое место, а не выпускать обратно.

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