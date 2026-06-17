В Иркутской области приняли закон об усыплении бездомных собак: объясняем, что изменится с 1 октября 2026

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ну вот и точка в долгом споре. 17 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области большинством голосов приняли закон о безнадзорных животных. «За» - 35, против - один, еще трое не стали голосовать ни так, ни так. Теперь слово за губернатором. Если Игорь Кобзев подпишет, с 1 октября 2026 года регион начнет работать по новым правилам. Каким? Читайте подробности в материале КП-Иркутск.
Главное нововведение - пункты временного содержания (ПВС). Это помещения, куда обязаны привезти отловленную собаку в течение 24 часов. Раньше животное сразу отправляли в приют. Теперь путь другой: сначала ПВС, осмотр и только потом - либо выпуск обратно, либо приют, либо усыпление.
Срок нахождения в таком пункте - 20 календарных дней. За это время собаку должны осмотреть, привить, стерилизовать и понять, что с ней делать дальше. Если владелец нашелся, но не успел забрать питомца за три рабочих дня, животное отправят в классический приют, а хозяину придет счет за содержание.
Закон прямо говорит: стерилизованных меченых собак не отлавливают. Но это правило перестает работать, если пес ведет себя агрессивно или бегает в стае от трех особей. В такой ситуации забрать могут любого.
Это самый важный раздел документа. Просто так, потому что собака не нашла хозяина за 20 дней, ее не усыпят. Нужны конкретные основания:
- Тяжелая травма или болезнь, которую ветеринар признал неизлечимой. В этом случае собаку усыпляют на следующий день.
- Нападение на человека. Факт должен быть зафиксирован, а не просто записан с чьих-то слов.
- Немотивированная агрессивность. Это когда собака кидается без причины, не подпускает к себе, отказывается от еды. Решение принимает комиссия, предварительно выдержав животное на карантине.
- Особая ситуация в районе или городе, о которой расскажем ниже.
В области могут объявить так называемую экстраординарную ситуацию. Это не режим ЧС в привычном понимании, а временная мера, когда собак на конкретной территории стало слишком много.
Поводом для введения служит одно из трех условий: гибель человека от стаи, вспышка опасной болезни среди животных или простая арифметика - 10 и более особей на квадратный километр. Считают всех, включая тех, кого уже стерилизовали и выпустили.
Режим вводят максимум на два месяца. В этот период отлавливают всех собак без исключения и помещают в ПВС. Домой, на прежние улицы, не возвращают никого. Срок содержания сокращают до 11 дней, после чего проводят усыпление.
Отлов теперь записывают на видео от начала и до конца. Бригады не имеют права использовать вещества и приспособления, которые калечат животных. Все мероприятия финансируют из областной казны. Частные приюты тоже включены в систему: они могут забирать собак из ПВС на постоянное проживание, но полностью за свои деньги. Если приют закрывается, животное обязаны передать в другое место, а не выпускать обратно.
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