Мужчина признается, что о жизни в Сибири у него были весьма стереотипные представления. Фото: предоставлено Мераном Гадими

Когда Меран Гадими разговаривает на улице, прохожие невольно оборачиваются, пытаясь угадать его акцент. Француз? Немец? Итальянец? За 12 лет жизни в Иркутске мужчина привык к этой игре в «угадайку». Правильный ответ всегда вызывает удивление: швейцарец. Человек, который променял живописные Альпы и уютные города Европы на сибирскую зиму. И все это ради любви. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Познакомился с будущем женой в языковом лагере

Меран родился в маленьком швейцарском городке Ньон. Его детство было непростым: в семь лет он остался сиротой.

- Я сначала попал в детский дом, а затем меня забрала к себе тетя, у которой я жил до 18 лет, - рассказывает он.

Правительство Швейцарии предоставляет детям-сиротам льготы, одной из которых стала возможность изучать иностранные языки. Каждый год Меран ездил в международные лагеря, путешествовал по Германии, Великобритании, Австрии и Мальте. Там он учил английский и немецкий, знакомился с ребятами со всего мира. В 17 лет, во время очередной смены, он встретил свою будущую жену.

- Ольга была из России, жила в Иркутске. Она на три года старше меня. Между нами возникли взаимные чувства.

Ради Ольги парень решился на кардинальный шаг - переехать в Россию. Меран рассказывает, что семья возлюбленной приняла его очень тепло и гостеприимно. В 2014 году они сыграли свадьбу по русским традициям.

- Праздник был шумным и веселым! Был выкуп, был тамада. Для сравнения: свадьбы в Европе отмечают иначе – сходили в церковь, зарегистрировали брак в администрации и скромно отметили в ресторане. Никто не поет, не танцует! Я только хотел присесть и перекусить, как зовут: «Пошли прыгать! Пошли танцевать!», - смеется Меран.

«Сибирь – это дом, лес, медведь, вечная зима»

Мужчина признается, что о жизни в Сибири у него были весьма стереотипные представления.

- Я был наслышан о суровых зимах. Как говорят в Европе, Сибирь – это дом, лес, медведь, вечная зима. Поэтому я закупился самой теплой одеждой, какую смог найти. Но никто не предупреждал меня, что летом будет +40 градусов! (смеется) Здесь иногда летом жарче, чем у нас!

Еще одним вызовом стал языковой барьер. До переезда Меран не знал ни слова по-русски.

- Чтобы получить разрешение и сдать тест, я экстренно выучил алфавит и несколько фраз с репетитором. А сам язык уже познавал здесь, в живом общении.

Однако погружение оказалось тотальным. Поскольку 99% его друзей и коллег не говорят на английском или французском, вся повседневная жизнь, работа и переписка проходят на русском языке. Чтобы мозг мог отдыхать от постоянной нагрузки, Меран сознательно решил создать дома «языковую зону комфорта».

- С женой общаемся исключительно на английском. Для меня это как отдых!

Любит салат «Винегрет» и морщится от вида холодца

С русской кухней у Мерана сложились избирательные отношения. Он с интересом пробует местные блюда, но невольно сравнивает их с привычной европейской едой.

- Люблю плов. Пельмени мне нравятся, но они похожи на итальянские равиоли в бульоне. Позы – тоже неплохо. А вот настоящий фаворит из русской классики для меня – это салаты «Винегрет» и «Зимний». А вот Холодец не ем! Но меня все пытаются накормить им. Каждый раз кто-нибудь спрашивает: «А ты мой холодец пробовал?». Я пробую, и каждый раз все равно невкусно! Не могу даже смотреть на него (смеется).

Чтобы не скучать по дому, Меран и сам готовит для семьи. Правда, с этим в последнее время стало сложнее.

- Я готовлю и европейские блюда: карбонару, фондю, раклет, даже пиццу стряпал. Но сейчас найти настоящие ингредиенты не так-то просто!

В Иркутске Меран нашел свое профессиональное призвание: он креативный директор в собственном рекламном агентстве. Супруги воспитывают 10-летнюю дочь, которая говорит на русском и английском языках.

Сам Меран окончательно пустил корни в сибирской земле. Возвращаться в Швейцарию он не планирует - он нашел здесь свой дом. И пусть вместо Альп за окном теперь вид на микрорайон Ново-Ленино, его новая родина вызывает только теплые чувства.

- Мечтаю только о том, чтобы повидаться с близкими: с дядей, тётей, братом. После переезда мы всего два раза приезжали с женой в Швейцарию, а сейчас добираться стало сложнее и дороже, - делится он. - При этом моя семья никогда не была здесь, в России. Очень хочу показать им Байкал!

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