В Иркутске активизировалась горностаевая моль Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом Иркутск снова столкнулся с настоящим нашествием горностаевой моли. Красивые яблони и кустарники буквально в считанные дни превратились в безжизненные коконы. Голые стволы деревьев опутаны серой паутиной, листья превратились в труху. Такая ситуация, как в центре города – на улицах Партизанская, Постышева и Байкальская, так и в спальных микрорайонах.

В Иркутске активизировалась горностаевая моль. Фото: Юлия Меделян

- Вместо веток - гниль. Выглядит жутко, - говорит местная жительница Лилия Крупа.

Прохожие жалуются: порой паутина даже тянется за одеждой, а из неё вываливаются гусеницы.

- На днях случайно задела пораженное дерево, а оттуда эти черви. Очень неприятно, - рассказывает жительница улицы Трилиссера.

В Иркутске активизировалась горностаевая моль. Фото: Юлия Меделян

Городские власти, тем временем, к обработке зеленых насаждений приступили давно. В этом году планируют защитить более 50 тысяч деревьев и кустарников, а также около 20 тысяч квадратных метров живой изгороди.

Обработку, стоит отметить, проводят дважды и разными препаратами. Второй этап запланирован на конец июня. В течение нескольких дней после опрыскивания нельзя прикасаться к деревьям — на них размещают таблички.

В Иркутске активизировалась горностаевая моль. Фото: Юлия Меделян

- Работы проводим в парках, скверах, на бульварах и других общественных территориях, а также вдоль автомобильных дорог. Препарат подаётся под давлением, что позволяет равномерно распределить состав по всей кроне дерева, - рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Анастасия Исупова.

Горностаевая моль, тем не менее, до конца не отступает, несмотря на ежегодную борьбу. Почему? Гусеницы, так сказать, становятся устойчивыми к климату и препаратам. Поэтому важно начинать обрабатывать деревья сразу после цветения, советуют биологи, до периода окукливания.

При обнаружении вредителей в городе нужно звонить в МКУ «Городская среда» по телефону 8 (3952) 48-69-32, на придомовых территориях - в управляющую компанию. Садоводам и собственникам участков придётся обрабатывать растения самостоятельно.