Сибирячка была хорошо известна в КВН и стендап-сообществе. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

Стала известна дата церемонии прощания с Соелмой Гармаевой, талантливой жительницы Иркутска, чья жизнь трагически оборвалась в ДТП на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Сибирячка была хорошо известна в КВН и стендап-сообществе.

О гибели землячки в социальных сетях сообщила ее родная сестра Эржена Елизарова.

- Соелма трагически погибла в ДТП в Санкт-Петербурге вечером 13 июня. Прощание пройдет в Санкт-Петербурге и в Иркутске. Берегите друг друга!»

Любила шутить со сцены

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, Соелме Гармаевой было 37 лет. Последние 14 из них она прожила в городе на Неве.

- Еще во время учебы в ИрГТУ, сестра увлеклась игрой в КВН. Она выступала за сборную своего политеха на лиге у Александра Маслякова, а позже стала частью команды «Раисы», - рассказывала ранее Эржена.

Переехав в культурную столицу, Соелма построила успешную карьеру инженера, курируя строительство сложных объектов, включая атомную станцию в Турции. Однако душа требовала не формул, а смеха. Поэтому параллельно с основной работой она погрузилась в стендап и импровизацию: часто выступала в местных барах и клубах, регулярно ездила в Москву на кастинги развлекательных шоу. Также много путешествовала, находя новых друзей и единомышленников.

Соелме Гармаевой было 37 лет. Последние 14 из них она прожила в городе на Неве. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

Несмотря на сотни километров между городами, связь сестер оставалась неразрывной. Эржена рассказывает, что они с Соелмой созванивались или переписывались каждый день, делились новостями, планами и переживаниями. Но вечером 13 июня все оборвалось…

Машина заглохла на КАД

- Она всегда пользовалась каршерингом, но обычно не выезжала на КАД (Кольцевая автомобильная дорога – прим. Ред). Но в этот раз что-то пошло не так. В пути машина заглохла. Соелма прижалась к отбойнику, включила аварийный сигнал и сообщила о проблеме в техподдержку. Получила ответ: ждать мастеров. Затем написала мне, рассказала о случившемся. Я смогла ответить только через 15 минут. Но мое сообщение она уже не прочитала…

А через несколько часов с Эрженой связались друзья Соелмы из Санкт-Петербурга. Они сообщили, что на КАД произошла авария.

Несмотря на сотни километров между городами, связь сестер оставалась неразрывной. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

- Я тут же позвонила сестре, она не отвечала. Тогда я набрала «112», подала заявление о розыске в полицию. Но информации о том, что на месте ДТП была именно моя сестра на тот момент еще не было. Я обзванивала больницы и искала подробности в соцсетях.

В одном из пабликов сибирячка и обнаружила фотографию с места аварии.

Сибирячка много путешествовала, находя новых друзей и единомышленников. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

- Я писала очевидцам в комментариях, пыталась узнать хоть что-то. А через пару часов со мной связались из полиции. Они сообщили, что Соелмы больше нет…

Была неисправимым оптимистом

Позже Эржена восстановила картину трагедии.

- Когда Соелма вышла из машины, чтобы поставить аварийный знак, в ее автомобиль на высокой скорости врезался другой водитель. От мощного удара машину отбросило на несколько метров. Сестру зажало между автомобилями. Она погибла мгновенно.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем второго автомобиля находился 42-летний мужчина. Его пассажиры – 27-летняя девушка и 6-летний ребенок – были доставлены в больницу. По факту ДТП ведется проверка.

Эржена срочно вылетела в Санкт-Петербург.

Соелма выступала в местных барах и клубах, регулярно ездила в Москву на кастинги развлекательных шоу. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

- Мы решили кремировать Соелму там, дать возможность ее друзьям и коллегам проститься с ней. А затем я доставлю урну с прахом в Иркутск для захоронения и поминок.

Семья Соелмы тяжело переживает утрату. Для родных она всегда была поводом для гордости: целеустремленная и самостоятельная девушка с сильным характером. При этом, по словам сестры Эржены, Соелма оставалась неисправимой оптимисткой и очень светлым человеком. Любые жизненные трудности она встречала с юмором, всегда находя повод для улыбки.

ВАЖНО!

Прощание с Соелмой Гармаевой пройдет 20 июня в 12:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 59к2, 1 этаж. Сбор за 10-15 минут до начала. О дате прощания в Иркутске будет известно позже.

Связаться с Эрженой Елизаровой можно по телефону: 8-908-774-55-44