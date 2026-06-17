В Санкт-Петербурге оборвалась жизнь Соелмы Гармаевой из Иркутска, известной в КВН и стендап-сообществе. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

В Санкт-Петербурге оборвалась жизнь Соелмы Гармаевой из Иркутска, известной в КВН и стендап-сообществе. Жизнь сибирячки, которая днем занималась серьезными инженерными проектами, а по вечерам дарила людям улыбки со сцены, трагически оборвалась на скоростной трассе. Она стала жертвой ДТП, пока ждала помощи для заглохшего каршеринга…

Сестра погибшей, Эржена Елизарова, которая сейчас занимается организацией церемонии прощания, рассказала КП-Иркутск о яркой жизни Соелмы и страшных событиях того вечера.

Работала инженером и обожала юмор

37-летняя Соелма была многогранным человеком. Окончила иркутский политехнический университет по специальности «инженер».

- Соелма всегда была нашей гордостью! Школу окончила с медалью, университет - с красным дипломом. Выигрывала олимпиады по математике, занималась рукопашным боем, - с гордостью перечисляет Эржена.

Но одних формул и чертежей было мало - душа требовала творчества. Еще в вузе начался путь девушки на сцену.

Обзавестись семьей Соелма не успела, но поддерживала ежедневную связь с родными в Иркутске. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

- Соелма увлеклась игрой в КВН: выступала за сборную ИрГТУ на лиге у Александра Маслякова, а затем - с командой «Раисы».

В 2012 году сибирячка переехала в Петербург. Ее карьера инженера была успешной и стабильной: Соелма курировала строительство сложных объектов (включая атомную станцию в Турции), часто летала в командировки.

- А свободное время и энергию она отдавала творчеству. Сестра училась на телеведущую, но больше всего ей нравился юмор. Соелма выступала в питерских барах и клубах со стендапом, ездила в Москву, где участвовала в кастингах юмористических шоу.

Машина заглохла на трассе

Обзавестись семьей Соелма не успела, но поддерживала ежедневную связь с родными в Иркутске. Эржена рассказывает, что они переписывались каждый день, делились друг с другом планами и новостями.

- Сестра часто пользовалась каршерингом, была опытным и аккуратным водителем. Обычно она каталась по главным улицам, а на КАД (Кольцевая автомобильная дорога – прим. Ред) старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла в прокат машину и отправилась по делам именно через трассу.

Эржена рассказывает, что на полпути автомобиль сестры заглох.

Свободное время и энергию Соелма отдавала творчеству. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

- Она прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и сразу же написала в техподдержку. Ей ответили, чтобы она ждала мастеров. После этого Соелма написала мне, рассказала о случившемся. Я ответила лишь через 15 минут. Но сообщение осталось непрочитанным.

Спустя три часа с Эрженой на связь вышли друзья Соелмы из Санкт-Петербурга.

- Они сказали, что на КАД произошла смертельная авария…

Сибирячка набрала сестру, но та не отвечала. Эржена позвонила в службу «112» и в несколько больниц, искала подробности в соцсетях.

- Нашла фотографию аварии... Увидела реанимобиль. Я стала писать очевидцам, пытаясь узнать хоть что-то. Параллельно бронировала билет до Петербурга, думая, что найду ее в больнице. Через несколько часов со мной связались полицейские и подтвердили самое страшное...

«Нам всем будем ее не хватать!»

Позже Эржена узнала подробности аварии.

- Соелма вышла из салона, чтобы выставить аварийный знак, когда в ее автомобиль на огромной скорости врезался другой водитель. Удар был такой силы, что машина сестры подлетела и отлетела на несколько метров. Сестру зажало между автомобилями… Смерть была мгновенной.

Еще в вузе начался путь девушки на сцену. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем второго автомобиля был 42-летний мужчина, его пассажиры, 27-летняя девушка и 6-летний ребенок были госпитализированы. Проводится проверка.

Сейчас Эржена занимается организацией похорон. Семья приняла решение кремировать Соелму в Санкт-Петербурге, провести прощание для ее друзей и коллег по творческому цеху. Затем Эржена доставит урну с прахом в Иркутск для захоронения и поминок. Но точная дата пока не определена.

Семья приняла решение кремировать Соелму в Санкт-Петербурге, провести прощание для ее друзей и коллег по творческому цеху. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

В память о Соелме коллеги-комики объявили о проведении благотворительного концерта. Это будет вечер теплых воспоминаний и добрых шуток – атмосфера, которую любила сама Соелма.

- Соелма была очень светлым человеком, оптимистом. Ко всем жизненным трудностям относилась с юмором, всегда находила повод для улыбки, - рассказывает Эржена. – Два месяца назад сестра сильно упала с самоката, пришлось даже обращаться к врачам. Я тогда сказала ей: «Может, сделаешь паузу? Побережешь себя?». Но она лишь отмахнулась: «Меня такие вещи не пугают». Затем она купила велосипед. Я снова завела разговор об осторожности, а она ответила: «Чего всего бояться-то? Так никакой жизни не будет». У нее был очень сильный, упертый характер. Сейчас я думаю: было ли это предзнаменованием? Нам всем будет всем ее очень не хватать!

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Связаться с Эрженой Елизаровой можно по телефону: 8-908-774-55-44

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