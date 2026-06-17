«Ушел на вечное дежурство»: фельдшер поехал на вызов и встретил смерть от рук собственного пациента

Эта история началась с обычного вызова, каких у бригад скорой помощи бывают десятки за смену. Но вдруг произошла страшная трагедия… От рук пациента погиб 35-летний фельдшер Александр Печелатов, любимый отец, муж и сын. Спустя полтора года суд поставил точку в этом громком деле. Подробности - в материале КП-Иркутск.
Трагедия разыгралась в ночь с 21 на 22 ноября 2024 года. Бригада выехала в вахтовый поселок, что в 90 километрах от села Казачинского. Повод, казалось, был рядовой - 53-летний мужчина жаловался на сердце. Фельдшер Александр осмотрел его и решил везти в Казачинско-Ленскую районную больницу. Пациента, работавшего охранником в частной фирме, уложили в салон.
Дорога выдалась напряженной. Мужчина начал возмущаться и требовать, чтобы его пересадили вперед - в кабину к водителю. Александр объяснил, мол, правила перевозки больных этого не разрешают. Пациента такой ответ не устроил.
Фото: СУ СКР по Иркутской области.
Когда машина остановилась на участке трассы «Жигалово - Казачинское», мужчина выбрался наружу. Фельдшер пошел к нему - вероятно, чтобы уладить конфликт. Но разговора не получилось. Вахтовик выхватил нож и с силой вонзил его медику прямо в грудь…
Александр рванул в сторону леса. Он бежал в темноту, но с каждой секундой терял силы. Водитель скорой, заметив нападение, тоже успел покинуть машину и убежать. Уже на трассе он остановил лесовоз. Вместе с водителем грузовика они бросились искать раненого коллегу. Нашли на дороге.
- Сын тогда смог сказать только одно слово: «Гони!» Он все понимал, чувствовал, как уходит жизнь, - вспоминала позже мать Александра Марина Печелатова.
Фельдшера домчали до больницы, но спасти его врачи уже не могли. Удар ножом оказался смертельным.
Пока медики боролись за жизнь Александра, нападавший уходил пешком по трассе. Замерзшего мужчину заметили двое рабочих, ехавших на вахту - Евгений Носовко и Сергей Корников. Они посадили его в машину, отогрели чаем. И тут попутчик неожиданно разговорился. Рассказал, что поссорился с кем-то, ударил человека ножом и теперь скрывается. Рабочие не растерялись и тут же набрали полицию, сообщив номер автомобиля. Беглеца задержали в ближайшее время. Экспертиза показала: в момент нападения он был трезв.
Расследование шло долго, почти полтора года. Было решено провести сложную психиатрическую экспертизу. Для этого обвиняемого доставили в Москву, в центр имени Сербского. Специалисты изучили его состояние и пришли к выводу: полностью вменяем.
В марте 2026 года прокуратура Иркутской области передала дело в суд. 55-летнего жителя Забайкалья обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Вину он признал.
Александра Печелатова посмертно наградили медалью Луки Крымского - указ об этом подписал президент Владимир Путин. Эта награда вручается за особые заслуги перед отечественным здравоохранением.
У погибшего остались мать, жена и двое детей. Семья все это время живет памятью о нем.
- Старший внук видел папу во сне, плакал потом. А младшенькая целует портрет, сидит и любуется… - еле сдерживая слезы, рассказывала ранее Марина Печелатова. - Иногда успокаиваю себя мыслью, что сын просто ушел на очередное дежурство. Так легче…
17 июня 2026 года Иркутский областной суд огласил приговор. 55-летнего жителя Забайкалья признали виновным.
- Ему назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года. Также суд удовлетворил иск супруги и матери погибшего - с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей, - сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
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