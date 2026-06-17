«Ушел на вечное дежурство»: фельдшер поехал на вызов и встретил смерть от рук собственного пациента

Александр не смог спастись, истек кровью на руках у коллег. Фото: предоставлено Мариной Печелатовой/прокуратура Иркутской области.

Эта история началась с обычного вызова, каких у бригад скорой помощи бывают десятки за смену. Но вдруг произошла страшная трагедия… От рук пациента погиб 35-летний фельдшер Александр Печелатов, любимый отец, муж и сын. Спустя полтора года суд поставил точку в этом громком деле. Подробности - в материале КП-Иркутск.

«Пересадите вперед!»

Трагедия разыгралась в ночь с 21 на 22 ноября 2024 года. Бригада выехала в вахтовый поселок, что в 90 километрах от села Казачинского. Повод, казалось, был рядовой - 53-летний мужчина жаловался на сердце. Фельдшер Александр осмотрел его и решил везти в Казачинско-Ленскую районную больницу. Пациента, работавшего охранником в частной фирме, уложили в салон.

Дорога выдалась напряженной. Мужчина начал возмущаться и требовать, чтобы его пересадили вперед - в кабину к водителю. Александр объяснил, мол, правила перевозки больных этого не разрешают. Пациента такой ответ не устроил.

Убийцу заметили двое рабочих. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Когда машина остановилась на участке трассы «Жигалово - Казачинское», мужчина выбрался наружу. Фельдшер пошел к нему - вероятно, чтобы уладить конфликт. Но разговора не получилось. Вахтовик выхватил нож и с силой вонзил его медику прямо в грудь…

«Гони!»

Александр рванул в сторону леса. Он бежал в темноту, но с каждой секундой терял силы. Водитель скорой, заметив нападение, тоже успел покинуть машину и убежать. Уже на трассе он остановил лесовоз. Вместе с водителем грузовика они бросились искать раненого коллегу. Нашли на дороге.

- Сын тогда смог сказать только одно слово: «Гони!» Он все понимал, чувствовал, как уходит жизнь, - вспоминала позже мать Александра Марина Печелатова.

Фельдшера домчали до больницы, но спасти его врачи уже не могли. Удар ножом оказался смертельным.

У погибшего фельдшера остались мать, жена и двое детей. Фото: предоставлено Мариной Печелатовой.

Пока медики боролись за жизнь Александра, нападавший уходил пешком по трассе. Замерзшего мужчину заметили двое рабочих, ехавших на вахту - Евгений Носовко и Сергей Корников. Они посадили его в машину, отогрели чаем. И тут попутчик неожиданно разговорился. Рассказал, что поссорился с кем-то, ударил человека ножом и теперь скрывается. Рабочие не растерялись и тут же набрали полицию, сообщив номер автомобиля. Беглеца задержали в ближайшее время. Экспертиза показала: в момент нападения он был трезв.

Приговор

Расследование шло долго, почти полтора года. Было решено провести сложную психиатрическую экспертизу. Для этого обвиняемого доставили в Москву, в центр имени Сербского. Специалисты изучили его состояние и пришли к выводу: полностью вменяем.

В марте 2026 года прокуратура Иркутской области передала дело в суд. 55-летнего жителя Забайкалья обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Вину он признал.

Александра Печелатова посмертно наградили медалью Луки Крымского - указ об этом подписал президент Владимир Путин. Эта награда вручается за особые заслуги перед отечественным здравоохранением.

У погибшего остались мать, жена и двое детей. Семья все это время живет памятью о нем.

Президент Владимир Путин посмертно наградил фельдшера медалью Луки Крымского. Фото: предоставлено Мариной Печелатовой.

- Старший внук видел папу во сне, плакал потом. А младшенькая целует портрет, сидит и любуется… - еле сдерживая слезы, рассказывала ранее Марина Печелатова. - Иногда успокаиваю себя мыслью, что сын просто ушел на очередное дежурство. Так легче…

17 июня 2026 года Иркутский областной суд огласил приговор. 55-летнего жителя Забайкалья признали виновным.

- Ему назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года. Также суд удовлетворил иск супруги и матери погибшего - с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей, - сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.

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