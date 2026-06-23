Уплыл на каяке и пропал: в Братске ищут пропавшего 27 мая мужчину

В Братске ищут 31-летнего мужчину, пропавшего 27 мая во время сплава на каяке Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске уже несколько дней продолжаются поиски 31-летнего мужчины. Он отправился на каяке по Братскому водохранилищу 27 мая и с тех пор не выходил на связь.

Сигнал в полицию поступил от его руководителя: мужчина не появился на работе, а телефон был недоступен. Очевидцы видели, как он отчаливал от берега Курчатовского залива на зелёной байдарке.

В тот же день он ещё заходил в соцсети, но после этого все следы оборвались. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его у базы отдыха в Центральном районе Братска.

На записях, переданных в ГУ МВД по Иркутской области, видно, как мужчина спокойно движется по воде без признаков тревоги или спешки. С собой у него был только зелёный каяк и пакеты из магазина. Был одет в чёрную футболку, шорты и серо-чёрную кепку.

В Братске ищут 31-летнего мужчину, пропавшего 27 мая во время сплава на каяке

Приметы: рост 169 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза серые. Спасатели обследовали береговую линию и заливы, но ни каяка, ни личных вещей обнаружить не удалось.

- Сотрудники полиции и следователи просят граждан, обладающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов или ставших очевидцами происшествия, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция и следственный комитет обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией, записями с видеорегистраторов или стал свидетелем происшествия. Просьба звонить по телефону: 8 (3953) 49-54-12.