Кинолог Ольга Страшнова и малыш Брайт. Служебному щенку 2,5 месяца. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лай, вой и рёв здесь раздаётся едва ли не круглосуточно. В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Иркутской области содержат более 30 служебных собак. В основном это немецкие овчарки. По словам полицейских — универсальная порода. Самые молодые из них ещё проходят подготовку, чтобы отправиться охранять порядок в другие уголки региона; кто то останется на службе в Иркутске.

В честь профессионального праздника всех кинологов, который отмечают ежегодно 21 июня, школьников познакомили с новым поколением служебных псов, которым всего пару месяцев от роду.

НЮХ — ТОЧНЕЕ ПРИБОРОВ

Встречу для ребят полиция организовала совместно с благотворительным фондом «Любимый город». Его директор, депутат Думы Иркутска Михаил Лунёв, поприветствовал присутствующих и лично вручил благодарности опытным сотрудникам МВД:

— Это не просто праздник людей или животных. Это день, когда мы говорим «спасибо» целой команде. Тандему, где один думает, а другой чувствует. Где доверие — главный инструмент работы. Благодарим весь личный состав Центра кинологической службы ГУ МВД России по Иркутской области за преданность делу!

Депутат Думы Иркутска Михаил Лунёв поприветствовал присутствующих и лично вручил благодарности опытным сотрудникам МВД. Фото: личный архив Михаила Лунева.

Для начала для ребят выступили кинологи вместе с опытными напарниками: прошли через полосу препятствий, задержали «преступника» и за секунды отыскали в машине запрещённые вещества. Всё благодаря быстрой реакции и острому нюху. К слову, последний работает лучше каких либо приборов.

Лаборатория экспертно‑криминалистического центра МВД. Виктор Куява на фото справа. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Наш отдел выезжает на места, где обнаружена взрывчатка или уже произошёл взрыв, — делится с «КП Иркутск» эксперт отдела пожарно взрывотехнических экспертиз и экспертиз с применением физических методов экспертно криминалистического центра МВД Виктор Куява. — В 50 % случаев мы привлекаем кинологов, так как собака работает без погрешностей. Недавний пример: сотрудник ГАИ остановил фуру в Шелехове и решил проверить груз с помощью газоанализатора. Прибор сработал на наличие взрывчатых веществ в воздухе. Мы выехали на место, кинологи пустили собак, и те ничего не почуяли. К счастью, тревога оказалась ложной. Фура везла электропровода на катушках — они были «свежими», только с производства, из за этого оборудование и выдало ошибку. Спустя несколько минут прибор уже ничего не показал.

Так собака показывает, что нашла запрещенные вещества. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инспектор кинолог Алексей Коренев на службе пятый год. Полицейский раскрыл не одно дело с помощью напарников: Монарха и Глюкозы. Если Монарх обучен поиску взрывчатки, то Глюкоза — профи в поиске людей. Будь то пустившийся в бега преступник или пропавший без вести.

Инспектор‑кинолог Алексей Коренев и его напарница Глюкоза. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Практически каждую смену поступают сообщения о поиске людей, — рассказывает корреспонденту полицейский. — Часто теряются дети. Кинолог подключается уже с первых часов. Полтора года назад был случай в Грановщине. Мальчик ушёл из дома и перестал отвечать на звонки. Глюкозе дали понюхать его вещи, после чего она показала, как он шёл от дома; при этом маршрут был сложным и длинным. Так удалось сузить зону поисков и определить места, где тот мог быть. Вскоре мальчика нашли живым и здоровым.

ЩЕНКИ ОТ ЛУЧШИХ СОБАК

Серьёзно дрессировать собак для работы начинают с года. До этого момента их обучают базовым командам и дают привыкнуть к людям. Но, как и любых других щенков, их вкусно кормят, нежат и играют с ними.

— Щенков закупаем в известных питомниках либо выращиваем сами, — объясняет начальник отделения по разведению, дрессировке и воспитанию служебных собак ЦКС ГУ МВД России по Иркутской области Ольга Страшнова. — Программа по разведению служебных собак для работы в МВД началась в Иркутской области весной 2025 года. Для этого тщательно была подобрана пара: по рабочим качествам, генетике, здоровью. Например, сейчас подрастает второй помёт от Пандоры и Монарха — оба успешно служат уже 4 года. Вот и детки у них активные, перспективные.

Кинолог Ольга Страшнова и малыш Брайт. Служебному щенку 2,5 месяца. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из родившихся в иркутском кинологическом центре щенков — это Брайт, ему 2,5 месяца. У него уже есть хозяйка, которая заберёт его после полной вакцинации, — кинолог из Тайшета. За одним инспектором может быть закреплено до трёх собак, но каждая из них работает только со «своим» человеком — между ними должен сложиться настоящий тандем.

Служебных собак представили в центре кинологической службы МВД в Иркутске

— Иногда мы сами подбираем пару «кинолог — собака» под конкретный профиль работы, — говорит Ольга Страшнова. — Тут важен баланс: например, для поиска наркотических веществ нужна активная, темпераментная собака, а для поиска взрывчатки — со спокойным нравом. Смотрим, чтобы напарники дополняли друг друга и не были оба медлительными или чересчур энергичными.

Служебные собаки с легкостью проходят полосу препятствий, но иногда можно и отдохнуть. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заслуженную «пенсию» собаки в МВД обычно уходят в восемь лет. Но всё индивидуально: если по здоровью собака ещё может работать — продолжает службу. Если ей уже тяжело, напарника домой заберёт кинолог либо найдут другого хозяина. Зачастую пёс и без того живёт у кинолога во время работы и становится частью семьи.

Сегодня в рядах полиции Приангарья насчитывается около сотни хвостатых защитников.