Семья прошла обследования в Тюмени и Москве Фото: предоставлено Александром Родвиловым.

В Иркутской области семья Родвиловых продолжает переживать страшное испытание. Их младшая дочь Софья уже несколько лет борется с онкологией, а теперь врачи предложили лишь паллиативную помощь. Родители не сдаются и ищут шансы за границей.

Все началось в 2022 году, когда у пятилетней Софьи заметили задержку психоречевого развития. Педиатр отправил семью в реабилитационный центр. Там девочке сделали МСКТ головного мозга и нашли новообразование. Диагноз - пилоидная астроцитома.

Софья перенесла две операции в НИИ имени Бурденко Фото: предоставлено Александром Родвиловым.

«Мы были в шоке. Софье тогда было всего пять лет. Никаких предпосылок, никаких жалоб», - вспоминает отец Александр.

Семья прошла обследования в Тюмени и Москве. До весны 2025 года опухоль не беспокоила, но потом у девочки усилились головные боли. МРТ показало рост образования. Софья перенесла две операции в НИИ имени Бурденко, затем 33 сеанса протонной лучевой терапии и курс химии. Однако после лечения появились метастазы в спинном мозге.

В ближайшее время семья планирует вылететь в Китай Фото: предоставлено Александром Родвиловым.

Девочке планировали сделать фотонную терапию - облучение всех метастазов в спинном мозге, но в Москве в этом отказали: сказали, что такое лечение может только усугубить ситуацию.

«Сейчас мы уже пять недель принимаем препарат из Германии. Последнее МРТ сделали в Иркутске 1,5 недели назад. Оно показало, что метастазы разрастаются. Софью постоянно тошнит, все чаще стали мучать головные боли», - рассказал Александр.

Девочке планировали сделать фотонную терапию Фото: предоставлено Александром Родвиловым.

В ближайшее время семья планирует вылететь в Китай. Надежда остается только на светила восточной медицины.

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Связаться с Александром Родвиловым можно по телефону: +7 983 242 52 86

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