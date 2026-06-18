Стая собак окружила ребенка и повалила на землю: от беды мальчика спас полицейский

В Иркутской области сотрудник полиции спас ребенка от собак Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В городе Черемхово Иркутской области сотрудник полиции предотвратил трагедию, отогнав стаю бездомных собак от ребёнка. Инцидент случился днём 14 июня.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Исмаил Мамедов находился на обеденном перерыве, когда сквозь открытое окно автомобиля услышал детский крик о помощи. Он мгновенно выбежал из машины и бросился к ребенку.

Мальчик пытался убежать от двух крупных собак, но они его догнали и повалили на землю и не давали подняться, пытались укусить. Ребёнок кричал, отбивался, но силы были неравны. Рядом с большими суетились ещё две маленькие собаки, которые только усугубляли панику.

Полицейский увидел, выйдя из машины, увидел как стая агрессивных собак набросилась на мальчика и повалила его на землю. На видео с места происшествия видно, как большая стая животных окружили ребёнка со всех сторон. Майор Мамедов с криком кинулся в сторону стаи, он сумел отогнать собак. Мальчик не пострадал.

В Иркутской области сотрудник полиции спас ребенка от собак

Убедившись, что с ребёнком всё хорошо, полицейский позвонил его матери и объяснил ситуацию. В тот же день он сообщил о случившемся в службу отлова бездомных животных.

Мама мальчика поблагодарила спасителя, а также пожелала успехов в службе: «Хочу выразить благодарность начальнику ПДН за то, что спас моего ребёнка от стаи собак. Спасибо вам большое».

Сам полицейский рассказал, что составил рапорт участковому и направил информацию в администрацию Черемхово, чтобы проблему с безнадзорными животными взяли на контроль.

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