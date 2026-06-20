Деньги он спрятал в стене ванной Фото: УМВД России по Иркутской области

В столице Приангарья завершили расследование дела о краже. Женщины везли огромную сумму, чтобы перевести мошенникам, но лишились денег из-за ловкого воришки.

37-летняя Анна Трофимова (имя изменено) вместе со свекровью хранила на общем счете девять миллионов рублей. В ноябре прошлого года ей позвонили «спецслужбы», сообщив, что мошенники пытаются получить доступ к деньгам. Четыре дня аферисты обрабатывали женщину, убеждая перевести средства на «безопасный» счет. Анна сняла шесть миллионов и отдала их курьеру, а спустя сутки злоумышленники потребовали перевести остаток - еще три миллиона.

Вечером 20 ноября обе женщины сняли деньги и положили их в сумку, но забыли закрыть замок. В переполненном автобусе вор незаметно вытащил пакет с купюрами. Как позже рассказал задержанный, он увидел торчащую из сумки купюру в 5000 рублей, вытянул пакет и на ближайшей остановке скрылся. Дома он насчитал три миллиона рублей.

Деньги жертвы везли в пакете Фото: УМВД России по Иркутской области

Потратив часть на ремонт и личные нужды, оставшиеся деньги он спрятал в стене ванной. Полицейские нашли тайник при обыске.

Житель Иркутска украл сумку с деньгами, которые везли мошенникам Видео: УМВД России по Иркутской области

«В ходе обыска квартиры задержанного полицейские обнаружили и изъяли более одного миллиона рублей, спрятанных во фрагменте стены. Найденные сбережения возвращены владелице», - рассказали в УМВД России по Иркутской области.

Мужчину задержали - это 42-летний иркутянин, ранее неоднократно судимый за аналогичные кражи. Женщины же поняли, что их обманули, уже у банкомата. Заведены два уголовных дела о краже и о мошенничестве.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Сибирячка везла в автобусе 3 миллиона рублей для мошенников, но вор их опередил: выкрал деньги из сумки и сбежал