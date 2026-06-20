Дети живут в ужасающих условиях Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Зрелище, которое подвергает в шок, увидели сотрудники полиции во время профилактического рейда в Бурятии. В доме нашли восемь несовершеннолетних без присмотра, а мать все это время гуляла на дне рождения и вернулась нетрезвой.

Сотрудники полиции пришли в дом в рамках рейда. Дети, уже наученные опытом, не открывали дверь. Пришлось звонить подруге матери. Выяснилось, что женщина с 16-го числа праздновала день рождения и пробыла на нем до утра, пока дети оставались сами по себе.

Восемь детей почти сутки находились одни Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

«Мы ели пельмени, и яйца мы готовили. Мы уже умеем готовить. Мне сейчас 10, я научилась варить еду в семь лет», - рассказала журналистам «Ариг Ус» одна из старших девочек.

В холодильнике нашли только лапшу быстрого приготовления и алкоголь. В морозилке ничего не было: дети рассказали, что мясо почти не едят.

Голодным малышам приходилось искать еду Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Как выяснилось, малыши были голодны. Младшие не ели почти сутки. Вернувшаяся домой мать была в нетрезвом состоянии. Со слезами на глазах она просила не забирать у нее детей. Достав из шкафа тысячу рублей, утверждала: деньги у нее есть, и сейчас она закажет доставку. Она утверждала, что купила продукты накануне, но они за ночь все съели, хотя это было маловероятно.

Одна из младших детей уже сама нашла еду и руками доставала из кастрюли вермишель – лишь бы что-то поесть.

«Ну ты что, специально? Я же покормила вас», - кричит в этот момент мать, забирая из рук ребенка лапшу.

Мать получает 250 тысяч пособий, но дома царит грязь Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Она утверждала, что кормила детей в полдевятого вечера накануне. На момент съемок уже было 15 часов следующего дня. Все это время дети вряд ли чем-то питались. И, несмотря на это, даже пытались угостить своих гостей тем, что нашли сами.

Ремонта дома не было давно Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Один из детей - годовалый малыш, у среднего - аутизм. Семья стоит на учете, но, по словам матери, из пособий (около 250 тысяч рублей) она купила стиральную машину и холодильник. Дом давно не ремонтировали, младшие спят на раскладном диване и ходят грязными.

Женщина умоляла не забирать детей Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Органы опеки изъяли всех детей и поместили в реабилитационный центр на 21 день. Мать пыталась сопротивляться, но сотрудники объяснили: дети вернутся только после того, как она сделает ремонт и наведет порядок. Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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