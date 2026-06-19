«Мама, я больше не могу!»: травля в школе закончилась избиением 11-летней девочки в Забайкалье

Полиция Забайкалья проводит проверку после избиения школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для большинства детей четвертый класс – время прощания с первой учительницей и беззаботным детством. Но для семьи из Забайкалья этот год обернулся настоящим кошмаром. 11-летняя девочка стала жертвой систематической травли, а затем и жестокого избиения со стороны ее бывших подруг. КП-Иркутск связалась с матерью девочки.

От дружбы до травли

По словам Анны*, ее дочь Таисия* (имена изменены – прим. Редакции) всегда была душой компании. Дружба с двумя одноклассницами казалась крепкой: семьи жили по соседству, а девочки все лето провели вместе. - Мы с ее родителями были знакомы. Мама одной из девочек даже как-то писала мне, какая Таисия воспитанная и замечательная, - рассказывает КП-Иркутск Анна.

Все изменилось год назад. По словам матери, между девочками произошел разлад. Таисия молчала, но Анна чувствовала неладное. - Замечала, как дочь грустит, узнав, что подружки пошли гулять без нее. Из обрывков разговоров стало ясно, что девочки списывают у нее домашнюю работу, при этом не упускают случая обидеть, в шутку ударить или шушукаться за спиной. Выяснилось, что дочь начала стесняться достижений и скрывала от подруг даже семейные поездки на море, боясь обвинений в хвастовстве. Анна рассказывает, что попыталась связаться с родителями девочек, но получила отказ.

- Они посоветовали мне отстать от детей, мол, пусть разбираются сами. Не объясняли им, что нужно дружить, а не воевать. Более того, однажды в общем чате мама одной из этих девочек решила высказать свое мнение о моем ребенке в негативном ключе. О конфликте было известно учителю и директору школы. Но администрация обвинила меня в гиперопеке. Говорили: «Пусть сама шишки набивает», - вспоминает мать. - Девочки еще больше стали оскорблять Таисию. Дочь даже ответить им не могла, поскольку в нашей семье другое воспитание и менталитет. Терпела несколько месяцев, плакала. А в феврале этого года произошло первое нападение.

Дожидались в раздевалке после уроков

По словам Анны, все началось после перепалки девочек на уроке. - Девочки снова задирали дочь. Она ответила им довольно резко. После чего бывшие подружки дождались, когда Таисия придет после уроков в раздевалку. Сначала они пинали и толкали ее, а затем по очереди налетели на нее, сбив с ног. Ударили по голове, били в живот. Я все это видела по записям с камер видеонаблюдения. Со слов дочери, таким образом они требовали извинений. Разнял их одноклассник. Когда Таисия пришла домой, я спросила, что случилось. Дочь рассказала о случившемся. Она рыдала и спрашивала: «Мама, за что мне это наказание?».

Анна написала заявление в полицию, прокуратуру и комитет образования. - После осмотра врачей дочь госпитализировали с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы брюшной полости, ушибы мягких тканей. Неделю она провела в больнице. Случившееся рассматривали на школьной комиссии. Я услышала: «Мы разобрали эту ситуацию, будем работать над поведением детей».

Намерены обращаться в суд

А спустя несколько месяцев произошло второе нападение. - Одна из девочек снова налетела на Таисию. Это была драка в классе. Дочь разговаривала с одноклассницей. Обидчица начала вмешиваться. Таисия попросила ее не лезть. А там в ответ начала бить руками по голове. В том числе попала и в висок. Дочь в ответ защищалась.

После второго случая Анна вновь написала заявление в полицию, а также обратилась за помощью к адвокату.

- Мы повторно подали заявление 2 июня, и теперь, по закону, есть 30 дней на рассмотрение. Также написали обращение Александру Бастрыкину, оно зарегистрировано. В дальнейшем планируем обращаться в суд, - рассказывает Анна. - Сейчас, летом, вдали от школы, дочь чувствует себя гораздо лучше. Таисия смогла немного отвлечься и отдыхает в оздоровительном лагере. А в июле у нее начнется курс лечения в реабилитационном центре, где ей предстоит пройти комплекс процедур для восстановления физического и психологического состояния.

ОФИЦИАЛЬНО

- Заявления от пострадавшей семьи зарегистрированы. В настоящее время по ним проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Именно ее результаты позволят установить степень тяжести вреда здоровью, после чего будет принято процессуальное решение, - рассказали в МВД по Забайкальскому краю.

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