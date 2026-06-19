Путь в медицину 17-летняя Ирина выбрала еще в детстве, и с тех пор ее целеустремленность не знает границ. Фото: предоставлено Ириной Щербаковой

Для любого старшеклассника 100 баллов на ЕГЭ - это вершина, о которой мечтают. А что чувствует выпускник, который видит эту цифру дважды? Именно такой результат показала выпускница иркутского лицея №3 Ирина Щербакова, блестяще сдав химию и русский язык. Она рассказала КП-Иркутск как ей это удалось.

Мечтает стать врачом

Путь в медицину 17-летняя Ирина выбрала еще в детстве, и с тех пор ее целеустремленность не знает границ. Учеба для нее – настоящее призвание. Ира - круглая отличница, идет на золотую медаль и с отличием окончила художественную школу, доказав, что успевать можно все.

- Когда меня спрашивали о будущем, я всегда отвечала, что хочу быть врачом, - рассказывает КП-Иркутск Ирина Щербакова. – Поэтому выбор предметов для ЕГЭ был очевиден: химия и биология. Мне очень повезло с учителем по химии. Она привила мне любовь к этому предмету. Мы начали готовиться к экзамену еще с 10 класса.

Секрет успеха Ирина видит в системности. Она выбрала одну онлайн-школу и полностью доверилась ее программе, не отвлекаясь на другие источники. До апреля она тщательно изучала теорию, а затем перешла к интенсивной практике.

А вот русским языком история была иной. В школе он давался легко, но формат ЕГЭ требовал отдельной подготовки.

- Важно понимать структуру экзамена. Поэтому я прошла онлайн-курсы по тестовой части и отдельно – по написанию сочинения.

Жизнь в выпускном классе превратилась в настоящий марафон. После уроков Ирина делала небольшой перерыв и садилась за занятия, которые длились до самого вечера. Исключением не были даже выходные дни.

- Старалась не доводить себя до стресса, но тем не менее практически все время уделяла подготовке. К сожалению, не так часто виделась с друзьями, мало гуляла. Боялась, что что-то не успею, - признается Ирина.

«Сначала одна «сотка», а затем – вторая»

Сами экзамены для выпускницы прошли на удивление спокойно. Ира была уверена в своих силах, но страх допустить ошибку по невнимательности заставил ее перепроверить первую часть трижды.

- Химию сдавала легко. В лицее мы каждую неделю писали пробники, так что на самом экзамене было ощущение, что это просто очередная тренировка. Я была уверена, что справилась с экзаменом отлично. А вот с русским языком было труднее. Особенно переживала каким будет результат по сочинению. Во многом он зависит от проверки эксперта.

Момент истины для каждого выпускника – это проверка баллов. Для Ирины эти истории получились совершенно разными.

- Первыми пришли результаты по химии. В этот день я проснулась очень рано, около шести утра. Зашла в личный кабинет и увидела свою первую сотку. Я была дома одна, родители уехали на дачу. Очень обрадовалась! Тут же позвонила маме – она тоже уже не спала. Мама была очень рада за меня!

А вот блестящий результат по русскому языку стал для Ирины настоящим сюрпризом.

Девушка была с подругой в торговом центре, когда пришло оповещение.

- У меня плохо работал интернет. Мы перемещались по всему зданию, искали место, где связь будет лучше. Минут 40 томительного ожидания! В итоге смогла зайти только с телефона подруги уже на улице. И тут вижу: 100 баллов! Я не могла поверить в увиденное! Я была невероятно рада и счастлива! Мама сказала, что этот результат даже более яркий, чем по химии. А у меня было только огромное облегчение от того, что все труды окупились и бессонные ночи были потрачены не зря!

Математику кстати выпускница сдала на твердую пятерку. Теперь для полного комплекта не хватает только результатов по биологии, которые придут в конце месяца.

- Третьей «сотки» точно не будет, я знаю, что кое-что не дописала. Но я уверена, что результат будет хорошим!

Сейчас, когда самое сложное позади, у Ирины наконец-то появилось время для отдыха.

- Готовлюсь к выпускному, занимаюсь творчеством: плету цветы из бисера, вяжу. И просто гуляю! Наконец-то появилось время на то, от чего пришлось отказаться во время подготовки!

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