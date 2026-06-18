Анастасия и Александр Печелатовы были вместе 8 лет, воспитывали двоих детей. Все разрушила одна трагедия. Фото: личный архив.

Семья Александра Печелатова бережно хранит на полке его портрет. Рядом — всеобщая гордость: медаль Луки Крымского. Такую награду вручают за заслуги в здравоохранении, в том числе посмертно... Фельдшеру Казачинско-Ленской районной больницы, что на севере Иркутской области, было 35 лет, когда он не вернулся домой со смены. Палачом Александра стал собственный пациент, которого тот хотел госпитализировать.

«ГОНИ»

21 ноября 2024 года. В это время темнеет рано, около 22 часов на улице стояла непроглядная тьма. В районную больницу поступил вызов из вахтового посёлка, до которого ехать около 90 километров. 53-летний рабочий жаловался на высокое давление и боли в сердце. По адресу выехали Александр Печелатов и водитель. Осмотрев пациента на месте, медик принял решение о госпитализации.

В дороге начались проблемы: вахтовик накалял обстановку, нагло требуя посадить его на переднее сиденье. Александр отказал — не положено. И без того агрессивный пациент вышел из себя. Мужик ещё раз постучал в окно между кабиной и салоном, после чего машина остановилась. Фельдшер направился к вахтовику, чтобы поговорить.

Александр жил в поселке Улькан, работал в районной больнице. Он часто выручал знакомых вне больницы и в свободное от смен время. Фото: личный архив.

— Одновременно я вышел, и он вышел из двери. Затем я нанёс ножевой удар, — позже признавался на допросе подозреваемый. — Мой перочинный нож всегда со мной.

Лезвие вошло в районе груди. Напуганный Александр ринулся прочь от нападавшего. Вокруг дороги стоял густой лес. На ближайший километр — ни души. В этот момент вахтовик решил напасть и на водителя, но тому повезло — навстречу выехал лесовоз. Преступника и след простыл. Сев в кабину, напарник Александра попросил водителя лесовоза найти его. Позже фельдшера подобрали на трассе и отвезли обратно к карете «скорой». Забравшись в салон, медик смог лишь сказать: «Гони». Водитель ехал быстро, как мог, но фельдшер умер в реанимации. В стенах той самой больницы, в которой работал.

В это время полицейские уже разыскивали нападавшего. Задержать его помогли обычные работяги, которые на тот момент не знали о случившемся. 28-летний Евгений Носовко и 37-летний Сергей Корников ехали на строительный объект, когда решили подвезти замерзавшего на обочине незнакомца. Тот молча сел в салон, согласился выпить чаю, а затем начал угрожать: мол, зарежет.

— Мы не восприняли это всерьёз. Посмеялись ещё: «Мы тебя обогрели, а ты убить грозишься», — вспоминал Евгений.

Успокоившись, попутчик как на духу рассказал, что ударил ножом человека и теперь в бегах. Мужчины позвонили в полицию, назвали номер машины и маршрут, по которому едут. Вахтовик понял, что речь о нём, но сопротивляться не стал.

«САША УМЕР»

В ночь на 22 ноября звонок прервал сон Марины Печелатовой. Звонили коллеги из больницы, где она работала процедурной медсестрой. Там же трудился и её сын Александр.

— Саша умер, — прозвучал тихий голос в трубке. Следом — оглушающая тишина и гудки.

Женщина рванула в больницу, где увидела тело сына, прикрытое окровавленной простынёй. Самое страшное было сообщить об этом ничего не подозревающей жене, которая ждала мужа дома с двумя маленькими детьми.

— Дурного предчувствия ни у меня, ни у него в тот день не было. Это должна была быть обычная смена, — рассказывала о страшном для семьи Печелатовых дне Анастасия. Вместе пара прожила 8 лет. 6 из них — в браке. По словам супруги, муж мечтал о третьем ребёнке.

— Наоборот, он был в приподнятом настроении, смеялся, что-то увлечённо рассказывал, а потом сказал, что опаздывает и поспешил на работу, — вспоминает последний день с сыном Марина.

Незадолго до трагедии Александр отпраздновал 35-летие. Фото: личный архив.

На церемонию прощания с фельдшером пришли около 300 человек. Многие ждали своей очереди на улице, так как в зале просто не было места. Вся могила была усыпана цветами. В ближайших посёлках едва ли нашёлся бы человек, кому не помогал мужчина. Поставить укол, сбить давление, посоветовать лекарства — Александр жил своей работой не только во время смен и вызовов.

— Ждём его домой, хотя знаем, что не дождёмся… — тихо говорит Анастасия.

«ПУСТЬ ВЕРНЁТ МОЕГО РЕБЁНКА»

Расследование шло почти полтора года. Было решено провести сложную психиатрическую экспертизу. Для этого обвиняемого доставили в Москву, в центр имени Сербского. Специалисты изучили его состояние и пришли к выводу: полностью вменяем. Экспертиза также показала, что в момент нападения он был трезв.

Подозреваемого задержали. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В марте 2026 года прокуратура Иркутской области передала дело в суд. Вахтовика, который оказался жителем Забайкалья, обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Вину он признал, но пытался избежать большого тюремного срока. 17 июня того же года Иркутский областной суд огласил приговор. 55-летнего мужчину признали виновным.

— Ему назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Также суд удовлетворил иск супруги и матери погибшего: с осуждённого взыщут компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре и Следственном комитете региона.

— Конечно, я считаю, что даже такой приговор слишком мягким, — поделилась с корреспондентом КП-Иркутск Марина Печелатова. — Сторона защиты дала понять, что со сроком не согласна и скорее всего будет подавать апелляцию. Мы будем бороться до конца. Пусть вернёт моего ребёнка и идёт куда хочет…

Женщина рассказала, что старший внук уже окончил первый класс; отец так и не смог проводить сына на первую линейку…

— Внук постоянно вспоминает, как папа катал его на мотоцикле, как они вместе проводили время и часто плачет. Видит папу во сне. Внучка ещё маленькая — не говорит, но целует папин портрет. Невозможно описать, как мы скучаем. Как мы плачем каждый день... Представляем, что он просто ушёл на очередное дежурство — так легче.

Семья погибшего фельдшера планирует через год подать документы для установки мемориальной доски на фасаде больницы, в которой Александр провёл последние минуты жизни.

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