Автомобилисты жалуются на очереди на заправках Иркутской области. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Одинокая заправка под Ангарском, поблизости — несколько сёл и тайга. У одной из машин столпились трое парней, будто что то прячут.

«Давайте быстрее, пока она не видит!» — шептал один из друзей, держа канистру возле бензобака. Второй, закрывая происходящее спиной, заливал в неё из пистолета бензин. Ситуация с первого взгляда странная и даже абсурдная, но всё объяснили слова оператора АЗС:

«В канистры и другие ёмкости топливо временно не отпускаем, только в бак».

По всей видимости, парням срочно нужно было запастись бензином впрок, а тут неожиданно — новые правила. Вот и пришлось пойти на хитрость.

Ограничения на продажу бензина в Иркутске появились на заправках 16 июня 2026 года, при этом правила в разных сетях отличаются. «КП Иркутск» выяснила, сколько топлива продают в одни руки и насколько изменились цены.

Ограничения на продажу бензина в Иркутске: последние новости на 19 июня 2026

Ситуация с бензином в регионе стала не только самой обсуждаемой на этой неделе, но и превратилась в тему для шуток. Так, в томительной очереди на АЗС девушки выкладывают в соцсети посты: «Пойду на свидание с тем, кто оплатит полный бак» или «Куплю место ближе к колонке».

«Если раньше очереди были только по вечерам, то теперь стоят с самого утра и рассасываются к ночи, — сетует жительница Иркутска Наталья. — Во первых, дело в том, что бензином теперь не запасёшься впрок, ведь на большинстве заправок запрещены канистры. Во вторых, за последнюю неделю многие АЗС подняли цены. Конечно, автомобилисты едут туда, где на 5–10 рублей дешевле, отсюда и заторы».

Так, в сети «Крайснефть» один покупатель может получить не более 40 литров бензина и только в бак. Эту информацию корреспонденту «КП Иркутск» подтвердил оператор горячей линии компании.

«Это связано с тем, что организация обязана обеспечить бесперебойную поставку горючего для социальных служб и общественного транспорта по ранее заключённым контрактам», — объяснила специалист. Также она отметила, что меры временные, однако как долго они будут действовать — неизвестно.

Цены на бензин за неделю менялись трижды. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 июня на заправке «Роснефть» на улице Байкальской в Иркутске был замечен ажиотаж.

«У нас лимитов нет, — утверждает оператор АЗС. — Только по топливным картам продаём не более 50 литров бензина любой марки. В канистрах топливо свободно отпускаем, главное, чтобы они были металлические».

На горячей линии «Роснефти» ограничения на продажу бензина в Иркутске объясняют повышенным сезонным спросом. В сети БРК каждому автомобилисту обещают заправить полный бак — чёткого лимита нет. Однако забрать топливо в ёмкости также не получится. Также компания ограничила приём новых оптовых клиентов. По действующим договорам работа продолжается в прежнем режиме.

Ограничения на продажу бензина в Иркутске: цены

Водители Приангарья жалуются и на то, что за последнюю неделю стоимость топлива менялась трижды.

18 июня на заправках БРК стоимость АИ 92 поднялась с 69,75 до 70,75 рублей, литр АИ 95 обойдётся в 74,35 рубля вместо прежних 73,35, АИ 100 подорожал до 99,55 рубля, а цена дизельного топлива изменилась с 89 до 90 рублей.

Сеть «ОМНИ» также сменила ценники. Литр бензина марок АИ 92, АИ 95 и АИ 100 подорожал на 2 рубля — до 72,65 рубля, 76,75 рубля и 102,6 рубля соответственно. Дизтопливо стоит 91,5 рубля.

На АЗС «Крайснефти» и «Роснефти» цены более стабильные. Стоимость АИ 92 в «Крайснефти» — 71,75, АИ 95 — 75,35, АИ 98 — 99,99, дизельного топлива — 91,5 рубля. В «Роснефти» АИ 92 стоит 64,40, АИ 95 — 68,05, АИ 100 — 93,55, дизтопливо — 84,60 рубля.

Обстановка в Ангарске.

По данным Росстата на 15 июня 2026 года, Иркутская область снова в лидерах по дороговизне бензина в Сибирском федеральном округе. Средняя стоимость литра бензина в регионе достигла почти 69 рублей, тогда как по Сибири этот показатель — чуть больше 67 рублей.

«За неделю с 9 по 15 июня рост цен на бензин зафиксировали в 78 регионах страны, — отмечают в пресс службе Росстата. — Самый резкий скачок произошёл в Тыве, где топливо подорожало сразу почти на 10 %, а средняя цена литра бензина достигла почти 83 рублей».

ОФИЦИАЛЬНО

Во время семинара совещания Федеральной антимонопольной службы России была затронута ситуация на рынке нефтепродуктов Иркутской области. В регионе идёт активная работа над стабилизацией этого направления.

«Приняли решение создать оперативный штаб по вопросам топливообеспечения, его возглавит заместитель председателя правительства региона Александр Анчугин, — сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. — Коллеги будут работать в тесном взаимодействии с федеральным центром для оперативного информирования и обеспечения региона топливными ресурсами в необходимом объёме».

По словам статс секретаря — заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского, специалисты штаба определят масштабы потребности в топливе, а также порядок взаимодействия между властями, производителями и потребителями.

Оперштаб по ситуации с топливом возглавит зампред правительства Иркутской области Анчугин

«В состав штаба вошли все причастные структуры, включая Управление Федеральной антимонопольной службы Приангарья, представители министерств и ведомств, отвечающих за работу конкретных секторов экономики, все независимые операторы топливного рынка и операторы, входящие в вертикально интегрированные компании, — пояснил заместитель председателя правительства Иркутской области и глава регионального штаба по топливообеспечению Александр Анчугин. — В настоящее время мы осуществляем интенсивный мониторинг меняющейся обстановки по ценовой составляющей на автозаправочных станциях и взаимодействуем со всеми участниками топливного рынка по оценке необходимости в топливе для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности этих подразделений и предприятий. Тесно взаимодействуем с соответствующим федеральным штабом, результаты работы направляем туда для того, чтобы регион был обеспечен топливными ресурсами в необходимом объёме. Уверены, что совместная работа позволит обеспечить стабильное состояние рынка по данному направлению».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Небольшие аграрные предприятия Приангарья в этом сезоне столкнулись с трудностями при получении горюче смазочных материалов. Ранее выстроенные логистические цепочки дали сбой, и несколько хозяйств не смогли вовремя получить дизельное топливо. Ситуацию взяли на личный контроль губернатор и правительство региона, провели несколько совещаний, в том числе с участием федеральных ведомств. На базе министерства сельского хозяйства создали оперативный штаб, который будет координировать обеспечение аграриев топливом, следить за ценами на ГСМ и формировать заявки на потребность в дизеле.

«Несмотря на некоторые сложности этой посевной кампании, аграрии сработали достойно. Кампания в регионе прошла в соответствии с темпами посевной в Сибирском федеральном округе. В настоящее время завершены основные агротехнологические работы, яровой сев выполнен более чем на 90 %», — подчеркнула министр сельского хозяйства Марина Кожарина.

Сейчас завершают сев однолетних трав и уход за культурами. Вопрос с топливом остаётся на контроле, чтобы уборочная кампания прошла без сбоев.

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