Часть заправок в Иркутской области ограничила отпуск бензина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Иркутска, Ангарска и других городов Иркутской области обсуждают временные изменения в правилах заправочных станций. Так, с 16 июня 2026 года в сети «Крайснефть» невозможно купить топливо, залив его в канистру или другую емкость. При этом действует ограничение: один покупатель может получить до 40 литров бензина. Эту информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердили на горячей линии сети.

- Это связано с тем, что организация обязана обеспечить бесперебойную поставку горючего для социальных служб и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам, - сообщила оператор.

Клиентам «Роснефти» отпускают бензин любой марки объемом не более 50 литров по одной карте. Канистры также под запретом. В компании это объясняют повышенным спросом. В сети БРК предлагают залить полный бак, но не более. Забрать топливо в емкости не получится. Таких же ограничений придерживаются и на станциях ОМНИ.

Вместе с этим сибиряки заметили, что за неделю топливо на заправках Иркутска заметно выросло в цене.

Напомним, небольшие аграрные предприятия Приангарья в этом сезоне столкнулись с трудностями при получении горюче-смазочных материалов. Ранее выстроенные логистические цепочки дали сбой, и несколько хозяйств не смогли вовремя получить дизельное топливо.