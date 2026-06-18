В Иркутской области создали штаб по обеспечению аграриев топливом

Ситуацию взяли на личный контроль губернатор и правительство региона, провели несколько совещаний, в том числе с участием федеральных ведомств. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Небольшие аграрные предприятия Приангарья в этом сезоне столкнулись с трудностями при получении горюче-смазочных материалов. Ранее выстроенные логистические цепочки дали сбой, и несколько хозяйств не смогли вовремя получить дизельное топливо. Ситуацию взяли на личный контроль губернатор и правительство региона, провели несколько совещаний, в том числе с участием федеральных ведомств. На базе министерства сельского хозяйства создали оперативный штаб, который будет координировать обеспечение аграриев топливом, следить за ценами на ГСМ и формировать заявки на потребность в дизеле.

- Несмотря на некоторые сложности этой посевной кампании, аграрии сработали достойно. Кампания в регионе прошла в соответствии с темпами посевной в Сибирском федеральном округе. В настоящее время завершены основные агротехнологические работы, яровой сев выполнен более чем на 90%, - подчеркнула министр сельского хозяйства Марина Кожарина.

Сейчас завершают сев однолетних трав и уход за культурами. Вопрос с топливом остается на контроле, чтобы уборочная кампания прошла без сбоев.

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