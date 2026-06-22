Лама из Бурятии составил Зурхай на неделю: когда можно начинать дела, а когда лучше воздержаться Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама составил прогноз на неделю с 22 по 28 июня 2026 года. Зурхай - это традиционные буддийские предсказания, с помощью которых можно выбрать удачные дни для разных дел: от походов к врачу до крупных покупок и переездов.

Зурхай на неделю с 22 по 28 июня 2026

22 июня, понедельник

Хорошо для хозяйства, торговли, науки, военных и судебных дел. Стрижка - к долголетию.

Неблагоприятны путешествия, переезды, покупка обновок, свадьбы и охота. Не жгите мусор и пластик — это может разгневать духов земли. Волнения минуют Овец и Собак.

23 июня, вторник

Удачны поездки, переезды, завершение дел, инвестиции, обучение. Стрижка - к болезни.

Не стоит начинать новое, закладывать фундамент, продавать машину. Успех - у Мышей, Змей, Коней и Свиней. Не повезёт Курицам.

24 июня, среда

Хорош для хозяйства, науки, благотворительности. Стрижка улучшит органы чувств. Неблагоприятны путешествия, переезды, свадьбы, судебные и военные дела.

Не участвуйте в больших собраниях и не заключайте сделки - возможны ссоры. Уверенность - у Мышей, Коров, Драконов и Собак. Слабость - у Змей и Коней.

25 июня, четверг

Подходит для хозяйства, торговли, науки, судебных и брачных дел. Хорошо начинать обучение. Стрижка обострит чувства.

Не стоит гонять, участвовать в экстриме, продавать машину, охотиться, ходить в гости. Беды обойдут Тигров, Зайцев, Обезьян и Куриц. Трудности - у Коров, Драконов, Овец и Собак.

26 июня, пятница

Хорош для хозяйства, науки, военных и судебных дел. Не начинайте ничего нового, не путешествуйте, не переезжайте, не берите в долг, не играйте свадьбу.

Не стоит есть мясо птицы, яйца и майонез. Крупные покупки принесут неприятности. Стрижка - к болезни и болям в суставах. Неприятности минуют Змей, Овец, Обезьян, Куриц и Коней. Проблемы - у Тигров.

27 июня, суббота

Удачны путешествия, переезды, военные, судебные дела. Стрижка - к радости.

Не стоит начинать новое, рыть колодец, делать крупные покупки, играть свадьбу, лечиться, проводить детские праздники. Удачно проведут день Коровы и Зайцы. Не повезёт Свиньям.

28 июня, воскресенье

Хорош для хозяйства, благотворительности, путешествий, переездов. Крупные покупки улучшат положение. Стрижка - к богатству.

Не стоит начинать новое, покупать обновки, закладывать фундамент, охотиться, воевать, судиться, играть свадьбу. День благоволит Драконам.

Важно

На этой неделе карма от поступков в дни Будды Медицины (22 июня), гуру Бадмасамбавы (24 июня) и солнца (28 июня) будет многократно усилена. Старайтесь делать больше добра и избегать плохих поступков. Вегетарианство и отказ от вредных привычек будут полезны для здоровья и энергетики.

Вот о чем предупреждает зурхай на неделю с 22 по 28 июня 2026.