Клички медвежатам пока не дали, но предложить свой вариант может каждый. Фото: Сибирский зоопарк.

В посёлке Никола, в Сибирском зоопарке, случилось пополнение: двое маленьких медвежат осваиваются на новом месте. Помните историю медвежонка по кличке Артём? Кроха в одиночку вышел из леса к частному дому в Усть Куте. Теперь у него появились соседки — и их судьба не менее трогательная.

«Сначала ждали маму, потом поняли — надо спасать»

Двух «девочек» нашли в лесу Усть Кутского района. Егеря наткнулись на зверят и сначала просто подкармливали их, надеясь, что мать медведица вскоре вернётся. Но время шло, а мамы всё не было.

«Такое бывает, если с медведицей случилась беда, — объяснили корреспонденту КП Иркутск специалисты Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. — Конечно, малыши в дикой природе сами не выживут, поэтому было принято решение спасать».

Так «сестрёнок» перевезли почти за тысячу километров — в Сибирский зоопарк, что под Иркутском.

Первые дни в вольере

Сейчас «сиротам» всего четыре с половиной месяца. Медвежата комфортно чувствуют себя на руках у сотрудников зоопарка, да и в целом легко идут на контакт с людьми. В этом возрасте любопытство и желание изучить всё вокруг берут верх над страхом.

«Если кто то из людей подходит к клетке, „сестрёнки“ вытягивают лапки — будто хотят утащить гостя к себе, чтобы рассмотреть получше и поиграть», — улыбается сотрудница Сибирского зоопарка Анжелика Шавлова. — «Коготки у них уже большие и острые. На грудке заметно крупное белое пятно, напоминающее окрас гималайских медведей, но после линьки оно должно исчезнуть».

Сейчас «сиротам» всего четыре с половиной месяца. Фото: Сибирский зоопарк.

К слову, между собой медвежата тоже прекрасно ладят. Правда, порой случаются небольшие стычки из за еды.

«У мишек очень сильная челюсть: одним укусом могут сломать палец. Несмотря на их умилительный вид, зверь есть зверь», — предупреждает Анжелика Шавлова.

Новые подруги Тёмы

Сначала «сестрёнок», привезённых из Усть Кутского района, держали отдельно, а недавно подселили к медвежонку Артёму — тому самому, о котором мы уже рассказывали.

«Поначалу „девочки“ вели себя осторожно: спали наверху, спускались только поесть и тут же убегали обратно. Артём наблюдал за ними из будки и, несмотря на то, что был крупнее, ужасно их боялся».

По словам сотрудников зоопарка, вскоре всё наладилось: малыши вместе играют, кушают и учатся друг у друга. В этом возрасте компания жизненно важна — так детёныши осваивают навыки движения и лёгкой «борьбы». В вольере у каждого есть своя мягкая игрушка: медвежата их обожают. А ещё они ловко лазают по вольеру.

Больше всего медвежата любят яблоки, бананы и морковь. Но настоящий фурор производит молочная каша с фруктами. Фото: Сибирский зоопарк.

«Аппетит у крох отменный», — делится Анжелика Шавлова. — «Они с восторгом набрасываются на яблоки, бананы и морковь. Но настоящий фурор производит молочная каша с фруктами — в такие моменты милые крошки на время превращаются в настоящих диких зверей».

Путь домой

Со временем медвежата становятся менее контактными с людьми — и это нормально.

«Они и не должны быть ручными. Так им будет проще адаптироваться именно в дикой природе».

Кличек у медвежат пока нет, но скоро в соцсетях Сибирского зоопарка запустят голосование: каждый желающий сможет предложить вариант или отдать свой голос за понравившуюся версию.

На территории зоопарка в Николе живут пять медведей. К октябрю четверо из них, включая двух «сестрёнок», могут отправиться в заказники — но только если специалисты решат, что детёныши готовы к самостоятельной жизни в тайге.

К выбору места специалисты подходят серьёзно. Выпуск должен проходить на территории миграции медведей, вдали от людей, без волчьих стай и с хорошей кормовой базой. Подбирают такие участки инспекторы Охотнадзора. После этого за судьбой каждого выпущенного медвежонка будут следить.

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