Эвенки из Бодайбинского района представили Иркутскую область на международном празднике «Бакалдын - 2026»

Фото: Предоставлено «Полюс»

«Бакалдын» в переводе с эвенкийского – встреча. Название простое, но на самом деле этот праздник для эвенкийского народа – священная национальная традиция, уходящая вглубь веков. В этом году в Республики Саха (Якутия) состоялся международный слет носителей эвенкийской культуры «Бакалдын -2026». В национальное эвенкийское село Иенгра прибыли гости из разных районов Якутии, из Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, Бурятии, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Китая, Монголии и Норвегии. Иркутскую область представили члены эвенкийской кочевой общины «Тайга» из посёлка Перевоз Бодайбинского района.

- Получилось невероятное событие для всего эвенкийского народа. Дело в том, что исключительно эвенкийских праздников такого масштаба раньше никогда не проводилось! Мы, эвенки, имели возможность представлять себя на общих фестивалях малых народностей. Сейчас был совсем другой формат: всё было пронизано эвенкийской культурой, нашей речью, традициями, - делится впечатлениями Любовь Маслянко, руководитель эвенкийской общины «Тайга». Участники на «Бакалдыне» провели обряд встречи солнца, «очищения огнем», исполнили хоровод Манчорай, получили дары богини Аин-Маин, а кроме того состязались в национальных видах спорта и творческих конкурсах.

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Как «Полюс» стал тем самым мостом к празднику

Несмотря на то, что Якутия соседствует с Иркутской областью, попасть на «Бакалдын» эвенкам из Бодайбинского района было едва ли не сложнее, чем заграничным гостям. Перевоз – самый отдаленный поселок бодабинской земли. Поэтому сначала был путь по таежным дорогам до Бодайбо, затем - самолетами до Иркутска и якутского Нерюнгри, и только потом – на машине до села Иенгра. Без поддержки предприятия «Полюс Сухой Лог» поездка была бы просто невозможна. - Кочевые эвенки относятся к малым народностям. А община «Тайга» несёт важную миссию по возрождению и сохранению богатейшей эвенкийской культуры. Поэтому мы с особым вниманием следим за специальными проектами, которые организовывает община в Перевозе. Например, в прошлом году принимали участие в организации национального праздника «День шишки». А на этот раз поддержали выезд бодайбинских эвенков на «Бакалдын». - рассказали в пресс-службе «Полюс Сухого Лога».

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Выдающиеся выступления

Ася Маслянко - носитель секретов национальных эвенкийских видов рукоделий. На праздник «Бакалдын» Ася приехала не просто зрителем, но и участником конкурсной программы. Она заявилась в номинации «Вышивка подшейным волосом оленя».

- Этому виду искусства северных народов тысячи лет. Для эвенков такая вышивка несёт сакральный смысл. Работать с таким материалом не просто. Подшейный волос тонок, так что его не вдевают в иглу, как обычную нить. Здесь техника иная: из небольшого количества волосков формируются аккуратный пучок. Затем, следуя рисунку орнамента, его прикладывают к поверхности – будь то мягкая ровдуга или плотное сукно – и пришивают мельчайшими стежками, - рассказывает Ася. За свою работу мастерица получила диплом второй степени. Награду такого же достоинства получила за свои работы ещё одной участница из общины «Тайга» - Лариса Нилова. Она соревновалась заочно в номинации «Изделия из бисера».

- Очень отрадно, что изделия наших рукодельниц не потерялись на фоне работ настоящих мастеров. Благодаря этой поездке и «Полюсу» мы однозначно стали опытней и в следующий раз покорим ещё не одну номинацию, - подвела итоги Любовь Маслянко.