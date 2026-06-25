«Я чуть не совершила огромную ошибку»: в банке распознали жертву мошенников и помешали ей взять кредит на 1,6 млн рублей

В Иркутске полицейские и банк спасли пенсионерку от мошенников Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В глазах 77-летней пенсионерки - страх, руки всё ещё дрожат. Ещё мгновение - и она бы оформила кредит на 1,6 миллиона рублей, отдав мошенникам всё, что у неё было. Спасли её сотрудники банка и полиции.

Всё началось со звонка. Неизвестные сообщили женщине, что в России положены некие возрастные выплаты. А потом, когда она уже поверила, объяснили: просто так деньги никто не даст, нужно заработать. И предложили зарегистрироваться на брокерском счёте. Пенсионерка перевела звонившим 250 тысяч своих накоплений. А когда мошенники убедили её взять кредит на 1,6 миллиона, она пришла в банк.

Сотрудница банка заметила тревожное состояние пожилой клиентки и то, что та не может объяснить цель займа. Она вызвала полицию. Оперативники приехали быстро. Но женщина не сразу поверила, что её обманывают. Она была убеждена, что действует правильно.

- Полицейским потребовалось провести длительную беседу, приводя конкретные примеры аналогичных преступлений. Лишь после тщательной разъяснительной работы пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Пенсионерка пришла в отдел полиции и лично поблагодарила за спасение.

В Иркутске полицейские и банк спасли пенсионерку от кредита в 1,6 млн для мошенников

- Я чуть не совершила огромную ошибку, спасибо, что остановили моё безумное участие в подобных вещах. Больше я этим заниматься не буду, - сказала женщина.