«Моя травма — это не крест»: благотворители помогли 18-летнему парню, пострадавшему во время выпускного на Байкале

Фото: предоставлены семьей

За историей 18-летнего Ринчина Шарлуева из Улан-Удэ следят в Бурятии и Иркутске. Молодой человек проходит реабилитацию после тяжёлой травмы позвоночника, полученной на выпускном на Байкале.

ТРАВМА НА ВЫПУСКНОМ

В июне 2025 года Ринчин нырнул с пирса во время отдыха на Байкале. Он не знал, что в этом месте мелко. В результате удара о дно получил компрессионный перелом шестого шейного позвонка со сдавлением спинного мозга.

После операции последовал длительный период лечения и восстановления.

Фото: предоставлены семьей

— В октябре, когда сыну исполнилось 18 лет, нас выписали из Детской республиканской клинической больницы. Мы приехали домой, и никаких продвижений не было. Тогда начали искать реабилитационные центры, — рассказывает отец Ринчина Жаргал Шарлуев.

Семья обратилась в реабилитационный центр «Три сестры» в Подмосковье. Первые курсы лечения оплатили за счёт средств, которые переводили родственники и неравнодушные жители со всей страны.

— Ринчин не мог сидеть без поддержки. Сейчас он может удерживать положение одну–две минуты самостоятельно. Улучшилась работа мышц шеи, он держит голову и сидит ровнее, — рассказывает врач-невролог центра «Три сестры» Александра Грибова.

Фото: предоставлены семьей

Но для продолжения реабилитации требовались новые курсы лечения. Однако финансовые возможности семьи были исчерпаны. Об этом в соцсетях узнали сотрудники местной компании «АпатитАгро», которые передали информацию в Благотворительный фонд Русской медной компании. Фонд полностью закрыл сбор на дальнейшее лечение.

«ЭТО ИСПЫТАНИЕ МНЕ НУЖНО ПРОЙТИ»

Сейчас Ринчин продолжает лечение и проходит очередной курс реабилитации в подмосковной клинике при поддержке благотворителей.

— Мы видим его настрой, дисциплину и то, как он борется каждый день. Он очень мотивирован, и это важно для результата, — говорит директор Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

По словам специалистов, регулярные занятия и непрерывная реабилитация дают шанс на дальнейшее восстановление двигательных функций.

Фото: предоставлены семьей

После нескольких курсов лечения у Ринчина улучшилась подвижность рук, он может сидеть и продолжает восстановление.

— Моя цель — встать на ноги и жить той жизнью, что была до травмы. Моя травма — это не крест, а испытание, которое мне нужно пройти, — говорит он.