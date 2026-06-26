«Моя травма — это не крест»: благотворители помогли 18-летнему парню, пострадавшему во время выпускного на Байкале

За историей 18-летнего Ринчина Шарлуева из Улан-Удэ следят в Бурятии и Иркутске. Молодой человек проходит реабилитацию после тяжёлой травмы позвоночника, полученной на выпускном на Байкале.
ТРАВМА НА ВЫПУСКНОМ
В июне 2025 года Ринчин нырнул с пирса во время отдыха на Байкале. Он не знал, что в этом месте мелко. В результате удара о дно получил компрессионный перелом шестого шейного позвонка со сдавлением спинного мозга.
После операции последовал длительный период лечения и восстановления.
— В октябре, когда сыну исполнилось 18 лет, нас выписали из Детской республиканской клинической больницы. Мы приехали домой, и никаких продвижений не было. Тогда начали искать реабилитационные центры, — рассказывает отец Ринчина Жаргал Шарлуев.
Семья обратилась в реабилитационный центр «Три сестры» в Подмосковье. Первые курсы лечения оплатили за счёт средств, которые переводили родственники и неравнодушные жители со всей страны.
— Ринчин не мог сидеть без поддержки. Сейчас он может удерживать положение одну–две минуты самостоятельно. Улучшилась работа мышц шеи, он держит голову и сидит ровнее, — рассказывает врач-невролог центра «Три сестры» Александра Грибова.
Но для продолжения реабилитации требовались новые курсы лечения. Однако финансовые возможности семьи были исчерпаны. Об этом в соцсетях узнали сотрудники местной компании «АпатитАгро», которые передали информацию в Благотворительный фонд Русской медной компании. Фонд полностью закрыл сбор на дальнейшее лечение.
«ЭТО ИСПЫТАНИЕ МНЕ НУЖНО ПРОЙТИ»
Сейчас Ринчин продолжает лечение и проходит очередной курс реабилитации в подмосковной клинике при поддержке благотворителей.
— Мы видим его настрой, дисциплину и то, как он борется каждый день. Он очень мотивирован, и это важно для результата, — говорит директор Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.
По словам специалистов, регулярные занятия и непрерывная реабилитация дают шанс на дальнейшее восстановление двигательных функций.
После нескольких курсов лечения у Ринчина улучшилась подвижность рук, он может сидеть и продолжает восстановление.
— Моя цель — встать на ноги и жить той жизнью, что была до травмы. Моя травма — это не крест, а испытание, которое мне нужно пройти, — говорит он.