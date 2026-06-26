Андрей Сайгушкин: «Безопасность нефтепровода — наша задача»

Металлоискатель - один из главных инструментов для охранников нефтепровода. Фото: ООО "Транснефть-Восток".

Магистральный нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) протянулся от Иркутской области до Приморского края. Почти 5 тысяч километров! И на всем протяжении «труба» надежно охраняется. О том, как это происходит, нам рассказал Андрей Сайгушкин, старший охранник ведомственной охраны Команды по охране НПС-9 и линейной части магистрального трубопровода Отряда «Братск» Управления физической защиты ООО «Транснефть – Восток».

Ушел из бизнеса на производство

По профессии Андрей Васильевич автослесарь, родился и вырос в Братске. Чтобы прокормить семью, когда-то попробовал организовать свой автосервис, а потом создал и небольшое охранное предприятие. Однако позже решил: нужен официальный «северный» стаж, поэтому и устроился в службу охраны одного из местных предприятий, а потом, когда услышал об открытии проекта ВСТО – в «Транснефть – Восток». Было это в 2008 году.

По профессии Андрей Васильевич автослесарь, родился и вырос в Братске. Фото: личный архив.

– Устроившись на новое место работы, я сразу же увидел его преимущества: достойная зарплата, социальный пакет, высокий уровень организации труда, – вспоминает мужчина. – Но дело не только в этом. Мне очень нравится чувствовать масштаб нашего общего дела – транспортировки нефти на Дальний Восток и в Китай. Это существенный вклад в экономику всей страны.

От людей и не только

Поначалу, в период строительства ВСТО, Андрей с коллегами охраняли оборудование и технику. Потом начали ездить на строящиеся участки.

– Это было очень интересно, – рассказывает Сайгушкин. – Добирались по бездорожью, зная только направление. Водителям приходилось проявлять все свое мастерство! Обустраивались на месте, ставили вагончики, работали по 12 часов. Грязные, усталые, но довольные. А после заполнения очередного участка перебирались на следующий. Смена длилась неделю, потом менялись.

Как признается Андрей, охранять нефтепровод приходилось в первую очередь от хищений имущества предприятия, а также от попыток на изготовление незаконных врезок.

– Мы с коллегами постоянно учимся, делимся опытом. Все известные случаи воровства нефти тщательно проанализированы специалистами предприятия, чтобы исключить их повторение. С гордостью могу отметить: за все время эксплуатации ВСТО-1 на нем не было зафиксировано ни одной врезки. Считаю, это заслуга всего нашего коллектива, каждого подразделения службы безопасности «Транснефть – Восток».

Впрочем, нанести повреждения оборудованию могут и… звери!

– Медведей тут много, – улыбается Андрей. – Мы уже к ним привыкли. Главное, чтобы держались подальше, не навредили ни себе, ни людям.

Профессионализм и романтика

Сейчас Андрей Сайгушкин работает вахтой на нефтеперекачивающей станции № 9. Суть не изменилась – обеспечение безопасности и порядка на вверенном участке нефтепровода.

Работа на стратегическом предприятии требует большого объема знаний и практических навыков. Очень важны физическая подготовка, способность быстро концентрироваться при возникновении нештатных ситуаций, оперативно принимать решения, четко и неукоснительно выполнять утвержденные в ПАО «Транснефть» требования. Но, конечно, есть у работы на станции и другая – романтическая – сторона.

– За время работы я посмотрел на местную природу другими глазами, – признается он. – Как красиво! Густая тайга, сопки. И вдруг, в глуши, вдалеке от всякого жилья – люди. Это наши специалисты обслуживают трубопровод!

Не так давно Андрей переехал в Новосибирск.

– Моя дочь учится там в магистратуре, будет архитектором. Поэтому и приняли такое решение. Тем более, что ездить на вахту можно из любого уголка нашей страны, это не проблема.

Кстати, наш звонок застал Андрея именно на вахте, причем в спортзале. Туда он отправляется после смены.

– Думаю, для себя я нашел работу по призванию, – признается Андрей. –Ответственную и интересную. Отличный коллектив, уютное общежитие. Сейчас мы уже не пробираемся по бездорожью, вокруг нефтепровода налажена инфраструктура, а у нас надежная современная техника, хорошие машины.

Мой лучший день в «Транснефть – Восток»

– Надеюсь, он еще не наступил, – говорит Андрей. – Хотя на самом деле это тот самый день весны 2008 года, когда я устроился в компанию. Помню, что очень переживал, возьмут ли меня. И очень рад, что все так хорошо сложилось.