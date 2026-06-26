Ребёнка укусил клещ, но мать не стала обращаться к врачам. Через 10 дней она сильно об этом пожалела

Ребёнок заразился клещевым энцефалитом в Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии зарегистрирован первый в этом сезоне лабораторно подтверждённый случай клещевого энцефалита у ребёнка. Тревожная информация поступила из Баргузинского района, где юный пациент госпитализирован с тяжёлыми симптомами.

- Инцидент произошёл в окрестностях села Гусиха. Мальчик, прибывший в регион из другой области, не был привит от опасного вируса. Родители заметили присосавшегося паразита,но к медикам они обратились лишь спустя 10 дней. За это время у ребёнка поднялась высокая температура, начались сильные головные боли, болевые ощущения в икроножных мышцах, появилась неврологическая симптоматика он стал ходить на цыпочках, - сообщает главный врач Баргузинской центральной районной больницы Жанна Аюрова.

Врачи провели консультацию невролога, взяли кровь на антитела и ПЦР-диагностику. Предварительный диагноз - гипертермический синдром и подозрение на клещевой вирусный энцефалит. Сегодня пациент находится в Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ, где получает квалифицированную медицинскую помощь.

Всего с начала периода активности клещей в регионе зафиксировано 84 укуса. Баргузинский район занимает четвёртое место по числу пострадавших в республике.

Врачи напоминают: единственная надёжная защита от энцефалита - вакцинация. При посещении леса важно надевать закрытую светлую одежду с манжетами-резинками и использовать репелленты. В случае укуса необходимо немедленно обращаться к медикам и доставлять насекомое в лабораторию для исследования.