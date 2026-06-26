17‑летний Вячеслав Черниговский из Ангарска дважды получил по 100 баллов на ЕГЭ. Фото: личный архив.

17-летний Вячеслав Черниговский, выпускник гимназии № 8, взял две «сотки» на ЕГЭ — по русскому языку и физике. Также по профильной математике у него 90 баллов. В сумме — крепкий результат, который открывает парню двери в ведущие вузы страны. Вячеслав рассматривает варианты в Томске и Москве. В планах — не покорять новый город в одиночку, а поступать вместе с друзьями.

«Обновил страницу раз десять, думал — глюк»

Новость о наивысшем результате по русскому стала для Вячеслава почти шоком. Он честно признаётся: предмет давался не так легко, поэтому рассчитывал получить не более 80 баллов.

«Когда открыл Госуслуги и увидел баллы, подумал: „Какой то глюк“. Обновил страницу раз десять, но ничего не изменилось. У одноклассников — от 70 до 90 баллов, а у меня — 100. Было трудно поверить в это», — вспоминает выпускник в беседе с корреспондентом КП-Иркутск.

С физикой было спокойнее: выходя с экзамена, Вячеслав уже чувствовал, что написал хорошо. Правда, переживал из за одного задания, где не дописал обоснование, — боялся потерять баллы. Но эксперты зачли работу полностью.

«Рассчитывал на 98, а поставили 100. Повезло, что не стали придираться», — улыбается парень. — На самом деле от проверяющего многое зависит.

Готовиться помогала бабушка

Бабушка Вячеслава — в прошлом учитель математики. Дома с внуком они разбирали арифметику, параметры и теорию чисел. Плюс — видеоуроки в онлайн школе. Важно найти преподавателя, который сможет объяснить предмет так, что даже сложное станет понятным.

«Физика забирала львиную долю времени: в среднем по два часа в день, а в пиковые недели — и по четыре, — вспоминает Вячеслав. — Именно к физике я стал основательно готовиться за год, к остальным предметам — за полгода. Русский язык подтянул благодаря своему учителю Виктории Николаевне: в классе мы прорешивали варианты ЕГЭ со всей России, разбирали типовые ошибки и учились попадать в критерии экспертов».

Вячеслав мечтает стать инженером. Фото: личный архив.

При этом в одиннадцатом классе парень ещё и успел подтянуть успеваемость, чтобы получить серебряную медаль. В аттестате значатся всего две четвёрки: по русскому и английскому.

«Ещё одно подтверждение, что языки мне трудно даются, — смеётся выпускник. — Я мог бы потратить больше времени и пересдать контрольные, чтобы была пятёрка, но решил всё таки отдать приоритет экзаменам».

Экзамены, автошкола и вокал

На своём примере Вячеслав Черниговский показал, как в сутки можно уместить 25 часов. Одиннадцатиклассник вместе с семьёй живёт в посёлке, поэтому дорога до гимназии сама по себе отнимала много времени. В будни — школа, затем занятия в автошколе или репетиции по вокалу, вечером — подготовка к ЕГЭ. Суббота — учебный день, а воскресенье подросток посвящал выполнению домашнего задания и делам по дому.

«С друзьями гуляли только на каникулах. В будние дни и выходные свободного времени почти не было».

Парень занимался вокалом и участвовал в театральной постановке. Фото: личный архив.

В какой то момент школьнику пришлось сделать выбор: автошколу Вячеслав отложил на лето.

«Я просто не вывозил всё сразу: физика отнимала очень много сил. Решил, что сначала сдам экзамены, а потом „докатаю“ часы и получу права. Немного отдохну и возьмусь за поступление в университет».

Мечтает об инженерии

Вячеслав хочет связать жизнь с технической специальностью. Признаётся, что ему ближе инженерное дело. Среди вариантов — электроника и разработка схем, оптотехника (область науки, направленная на исследование оптических и оптико электронных приборов, — прим. ред.) или работа с лазерами.

Выпускник мечтает поступить в вуз Томска или Москвы. Фото: личный архив.

«Мне нравится, когда можно что-то собрать, разобрать и увидеть, как это работает. Хочется заниматься чем-то прикладным, где результат можно ощутить», — делится он.

К слову, парень станет первым инженером в семье. Мама Вячеслава работает помощником учителя информатики, папа — в дорожной компании.

«Родителям в своё время было не до учёбы в вузе — нужно было работать. Так что я буду первым, кто попробует себя в науке и инженерии».

СОВЕТЫ 200-БАЛЛЬНИКА ЕГЭ

Вячеслав Черниговский охотно делится тем, что реально помогло ему на пути к высокой оценке:

«Пишите сразу в чистовик». Перенос ответов из черновика съедает драгоценное время — лучше сразу оформлять решение аккуратно.

«Расставляйте приоритеты». На экзамене по профильной математике физически не успеть решить всё: Вячеслав сознательно делал упор на те задания, в которых был уверен.

«К сложным предметам готовьтесь минимум за год». Идеально — хотя бы с 10 го класса, но если нет, то в 11 м точно стоит взять один два предмета и заниматься системно.

«Не бойтесь неидеального результата». Даже если в школе не все пятёрки — это не приговор. Главное — база знаний и упорство.

«Держите баланс». Вячеслав не закрылся в четырёх стенах: вокал, автошкола, встречи с друзьями на каникулах помогали не перегореть.

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