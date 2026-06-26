Не опять, а снова: дожди и грозы возвращаются в Иркутскую область

Этим летом жители Иркутска и Иркутской области никак не могут привыкнуть к погодным качелям. Едва радовались солнцу, которое наконец-то пробилось сквозь тучи после затяжного холода, как небо снова затянуло, и на город обрушился мощный ливень с грозой. Утром 26 июня было тепло и сухо, а уже днём улицы превратились в бурные потоки. Дождь 26 июня будет идти с перерывами, будут прояснения и снова дожди.

Не опять, а снова: дожди и грозы возвращаются в Иркутскую область

- Началась типичная погода как в июле: дневной прогрев — высокие температуры, солнечная погода, но при этом дожди — это норма для этого времени, - пояснила начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

Какой будет погода в Иркутске и Иркутской области 26, 27, 28 июня?

В ближайшие три дня - 26, 27, 28 июня сохранятся грозы и кратковременные дожди. Температурный фон в выходные будет на 1–2 градуса выше климатической нормы: по области столбики термометров покажут от +23 до +30 градусов, в Иркутске — от +25 до +27. При грозах порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью температура составит от +12 до +17 градусов, что также на 1–2 градуса выше обычных значений для этого времени. Осадки носят кратковременный характер, дожди идут с перерывами.

Важно отметить, что этим летом погода вообще балует иркутян нечасто. До этого стояли всего несколько по-настоящему тёплых дней без осадков, а в июне температура воздуха держалась на 4–8 градусов ниже климатической нормы.

Какая причина резкого ухудшения погоды?

Причина — холодные воздушные массы, приходящие с побережья Северного Ледовитого океана.

Следующая неделя также ожидается дождливой, едва ли удастся долго погресть под летним солнцем.

Так что синоптики советуют иркутянам быть готовыми к переменчивой погоде: в ближайшую неделю стоит запастись зонтами.