«Понял, что сдать экзамен всё равно придётся, и напряжение ушло»: честная история выпускника, получившего 200 баллов на ЕГЭ

18-летний Дмитрий Лазаренко из Ангарске сдал химию и физику на 200 баллов. Фото: личный архив.

Ангарск и вся Иркутская область гордятся: 18-летний Дмитрий Лазаренко, выпускник лицея № 2 имени Янгеля, сдал физику и химию на максимальные 100 баллов. По русскому языку у него — 91 балл. Теперь парень готовится штурмовать МГУ: впереди дополнительные вступительные испытания, и расслабляться рано.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой»

О первой сотке по химии Дмитрий узнал не сам: в тот момент он был на даче, где даже связи толком не было. Радостные новости из города привёз отец, который увидел результат на «Госуслугах».

«Он приехал и просто сказал: „У тебя 100 баллов“. Я обрадовался, но даже не сразу поверил, — вспоминает Дмитрий в беседе с КП-Иркутск. — Позже узнал оценку по физике — и снова радость, но с оттенком неверия: как будто это слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Интерес к химии у Дмитрия проснулся ещё в восьмом классе. Школьник чувствовал, что сможет добиться самого высокого результата на экзамене, ведь предмет давался ему легко. С физикой было чуть сложнее: вплоть до 11 го класса Дмитрий не был уверен, что будет её сдавать. Сомнений не осталось, когда решил метить в МГУ на факультет фундаментальной физико-химической инженерии, где когда то училась его старшая сестра.

«Главное, чтобы работа была связана с химией»

Серьёзная подготовка к ЕГЭ по физике стартовала в октябре: занятия с репетитором плюс две внеурочные пары в неделю. Дома Дмитрий регулярно прорешивал варианты: ближе к экзамену старался делать по одному варианту в неделю по каждому предмету, а по химии дополнительно разбирал отдельные виды заданий.

«В целом времени хватало и на учебники, и на друзей. Лишь в мае пришлось практически отказаться от отдыха. Постоянно что то решал, чтобы держать темп и не терять навык».

Дмитрий Лазаренко — золотой медалист: в аттестате одни пятёрки. Чтобы получить медаль, нужно было не только учиться на «отлично», но и сдать экзамен по русскому языку и ещё одному предмету по выбору минимум на 70 баллов. У выпускника эти условия выполнены с запасом.

«Сейчас обзваниваю приёмные комиссии, уточняю детали. Летом можно будет расслабиться, но понемногу готовиться к дополнительным вступительным испытаниям».

О будущей профессии Дмитрий пока рассуждает осторожно.

«Наверное, стану учёным, правда, не представляю до конца, чем они занимаются. Вроде сидят в лаборатории, открывают новые вещества, — смеётся. — Может, стану технологом на заводе, буду работать с химическими процессами. Главное, чтобы это было связано с химией».

Советы от 200 балльника

Дмитрий не считает, что у него есть какой-то секретный рецепт успеха, но несколько вещей он точно выделяет:

Не откладывайте на последний момент. База должна быть заложена заранее: по химии Дмитрий усердно занимался с восьмого класса, и это сильно облегчило финальный рывок.

Решайте по порядку. Дмитрий не искал хитрых стратегий вроде «сначала сложное, потом лёгкое» и т.п.: он шёл по порядку, чтобы не распылять внимание и экономить время.

Держите настрой. Волнение неизбежно, но его можно приручить. Дмитрий заметил: сильнее всего переживал примерно за неделю до экзаменов, а когда пришёл на пункт сдачи, понял, что сдавать придётся в любом случае, — и напряжение само стало уходить.

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